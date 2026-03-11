현대건설, 압구정2구역 조합원 전용 컨설팅 플랫폼 '압구정현대' 연다

시공사 계약 맞춰 오픈

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 =현대건설은 압구정2구역 재건축 사업의 효율적인 추진과 조합원 소통 강화를 위해 전용 플랫폼인 '압구정 현대' 홈페이지를 구축하고 이달 시공사 계약 체결과 함께 오픈할 계획이라고 11일 밝혔다.

이번 플랫폼의 핵심은 현대건설이 압구정2구역에 제안한 특화 컨설팅 프로그램인 A.PT(Apgujeong Private Table) 서비스의 구현이다. 이는 시공사 선정부터 이주 및 입주에 이르는 전 과정에서 조합원에게 필요한 지원을 체계적으로 제공하기 위해 기획됐다. 조합원과의 약속을 제안에 그치지 않고 실제 지원으로 이어질 수 있도록 했다.

[사진=현대건설]

홈페이지를 통해 제공되는 A.PT 서비스는 ▲자산 컨설팅 ▲이주 컨설팅 ▲입주 컨설팅 등 3대 패키지로 구성된다. 특히 절세 방안부터 이주비 대출, 분담금 납부 계획 등 민감한 금융 사안에 대해 전문가의 1대1 맞춤형 컨설팅이 제공되고 조합원의 실질적인 고민을 관리할 수 있도록 설계됐다.

홈페이지 콘텐츠는 사업 홍보를 넘어 압구정 현대의 미래 가치를 공유하는 데 집중했다. OWN THE 100 섹션에서는 단지가 지향하는 100년 주거 비전과 차별화된 디자인 철학을 상세히 담았으며 사업 소개를 통해 재건축 추진 현황을 실시간으로 확인할 수 있게 했다. 또한 최신 소식 기능을 통해 주요 공지 사항을 신속하게 공유하는 것은 물론 1대1 문의를 통해 조합원이 개별적으로 궁금한 사항을 직접 묻고 답변받을 수 있는 상시 소통 창구도 내실 있게 구성했다.

이번 전용 플랫폼 구축은 현대건설의 압구정 지구 선점 전략의 일환이다. 현재 수주전에 나선 압구정 3구역과 5구역 역시 시공사로 선정될 경우 구역별 특화 홈페이지를 각각 구축하고 동일한 수준의 고객 지원 체계를 적용한다는 방침이다. 이를 토대로 각 구역의 특성에 부합하는 맞춤형 전략을 전개함으로써 압구정 현대의 정통성을 계승하는 동시에 진정한 의미의 압구정 완성에 총력을 기울일 계획이다.

현대건설 관계자는 "압구정 현대 홈페이지는 조합원이 재건축의 전 과정을 체계적으로 준비할 수 있도록 설계된 업계 최초의 전용 플랫폼"이라며 "A.PT 서비스를 중심으로 압구정에 특화된 온·오프라인 연계 맞춤형 서비스를 지속적으로 확대해 압구정 현대의 독보적인 가치를 완성하겠다"고 말했다.

