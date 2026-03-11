넷마블 '일곱 개의 대죄: 오리진', 글로벌 10개국 랜드마크서 옥외광고 진행

한국 외에도 미국·일본·프랑스·대만 등에서 진행

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넷마블은 멀티형 오픈월드 RPG '일곱 개의 대죄: Origin(개발사 넷마블에프앤씨)'의 글로벌 출시를 앞두고 전 세계 10개국 주요 랜드마크에서 대규모 옥외광고(OOH)를 동시다발적으로 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 옥외광고는 한국을 포함해 미국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 대만, 태국, 인도네시아, 브라질 등 글로벌 핵심 시장을 대상으로 진행된다.

넷마블은 멀티형 오픈월드 RPG '일곱 개의 대죄: Origin(개발사 넷마블에프앤씨)'의 글로벌 출시를 앞두고 전 세계 10개국 주요 랜드마크에서 대규모 옥외광고(OOH)를 동시다발적으로 진행한다고 11일 밝혔다. 사진은 미국 LA의 옥외광고. [사진= 넷마블]

넷마블은 출시 직전 전 세계 유동인구가 밀집된 랜드마크를 선점해 '일곱 개의 대죄: 오리진' 알리기에 총력을 기울인다는 전략이다.

국내에서는 유동인구가 많은 강남, 광화문, 홍대, 남대문을 비롯해 IT 기업들이 밀집한 판교 등 주요 거점에서 광고를 전개하며 대중적인 브랜드 인지도 확산에 나선다.

미국에서는 세계적인 명소인 뉴욕 타임스퀘어의 프리미엄 전광판을 '일곱 개의 대죄: 오리진' 영상으로 도배해 브랜드 각인 효과를 노린다.

또한 LA의 대표적 핵심 상업 지역인 LA Live에서도 대형 광고를 집행한다. 미국은 원작 '일곱 개의 대죄' IP 팬층이 확고한 지역 중 하나로 꼽힌다.

유럽 지역도 적극 공략한다. 영국의 엔터테인먼트 중심지인 런던 소호를 비롯해 독일 베를린 중앙역, 프랑스 파리의 패션·문화 요충지인 9지구 등 주요 번화가에서 대규모 광고를 선보인다.

아시아 및 남미 지역에서도 전방위적 마케팅을 펼친다. 대만은 핵심 상권인 시먼딩역 일대를 점령하고 '일곱 개의 대죄: 오리진'으로 랩핑된 버스를 운영하며 태국은 유동 인구가 높은 수쿰빗 지역 전역에서 게임 홍보를 진행한다.

인도네시아와 브라질 역시 각국의 주요 랜드마크에서 옥외광고를 통해 현지 이용자들의 시선을 사로잡고 있다.

이번 광고는 압도적인 스케일의 오픈월드로 재탄생한 '일곱 개의 대죄: 오리진'을 시각적으로 전달하고 게임의 멀티버스 세계관처럼 어느 지역에서나 볼 수 있다는 콘셉트로 진행됐다.

이를 통해 글로벌 시장 인지도를 제고하고 전 세계 원작 팬들의 기대감을 고조시킨다는 계획이다.

넷마블은 '일곱 개의 대죄: 오리진'을 오는 17일 플레이스테이션5(PS5)와 스팀(Steam)에서 선공개한다. 이어 24일에는 모바일 버전을 포함한 전 플랫폼에서 그랜드 런칭할 예정이다.



이 게임은 전 세계 누적 판매 5500만 부 이상을 기록한 인기 만화 '일곱 개의 대죄'를 기반으로 오픈월드 RPG 신작이다.

이용자는 브리타니아 대륙을 자유롭게 탐험하고 위기 상황에서 영웅을 교체하는 태그 전투, 강력한 합기, 무기와 영웅 조합에 따라 변화하는 액션 등을 즐길 수 있다. 오픈월드에서 친구와 파티를 꾸려 모험을 떠나거나 보스에 도전하는 등 다양한 멀티플레이 요소가 특징이다.

현재 '일곱 개의 대죄: 오리진'은 공식 사이트 및 구글플레이와 앱스토어에서 사전등록을 진행하고 있다. 참여하면 플레이 초반 성장에 도움되는 다양한 혜택을 받는다.

origin@newspim.com