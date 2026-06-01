네이버, 7월부터 플레이스 리뷰 평균 별점 공개한다

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음식점·쇼핑 등 12개 업종 대상...사업주는 공개 여부 선택 가능

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버는 오는 7월 9일부터 플레이스 리뷰의 평균 별점을 공개한다고 1일 밝혔다.

음식점, 쇼핑, 서비스, 숙박, 문화예술 등 12개 업종을 대상으로 누적된 별점 정보를 리뷰가 노출되는 주요 영역에 표시할 예정이다.

네이버는 오는 7월 9일부터 플레이스 리뷰의 평균 별점을 공개한다고 1일 밝혔다. [사진= 네이버]

네이버는 지난 4월 플레이스 리뷰 개편 계획을 발표했으며 사용자가 텍스트와 키워드 기반의 기존 리뷰에 더해 5점 척도의 별점을 기록할 수 있도록 했다.

별점 데이터의 안정성을 확보하기 위해 3개월간 검토 기간을 거친 후 평균 별점과 사용자별 개별 별점을 공개하기로 결정했다.

공개되는 평균 별점은 2021년 10월 25일 이전의 기존 누적 정보와 올해부터 새롭게 수집된 데이터를 합산해 산출된다.

다만 사업주가 평균 별점 공개 여부를 스스로 선택할 수 있도록 온오프 기능을 도입한다. 2021년 10월 이후 개업한 사업주는 평균 별점이 미노출 상태로 기본 설정되며 공개를 원할 경우 스마트플레이스 관리 페이지에서 변경할 수 있다.

리뷰 어뷰징 방지를 위한 정책도 강화된다. 사용자는 리뷰 작성 후 3개월 이내에만 내용과 별점 수정이 가능하며 합리적 설명 없이 무분별하게 3점 미만의 별점을 부여하거나 공정성을 저해하는 행위는 금지된다.

또한 리뷰를 남기는 사용자의 평균 별점 정보를 다른 사용자가 확인할 수 있도록 해 별점의 객관성을 간접적으로 검증할 수 있게 한다.

네이버 리뷰 플래닝을 담당하는 김아영 리더는 "네이버 플레이스만의 강점인 풍부한 정성적 리뷰에 더해 장소 이용 경험에 대한 직관적 척도를 제공한다면 리뷰 경험의 질을 한 차원 더 높일 수 있을 것"이라며 "사용자에게는 더욱 신뢰할 수 있는 장소 탐색 정보를 제공하고 사업자에게는 가게의 강점과 매력을 효과적으로 전달할 수 있는 환경을 만들기 위해 지속적으로 서비스를 개선해 나가겠다"고 밝혔다.

origin@newspim.com