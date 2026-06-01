네이버, 드론 자율비행 기업 유비파이에 투자

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유비파이 드론 하드웨어·운용 기술과 시너지 기대

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버는 드론 자율비행 플랫폼 전문기업 유비파이에 투자했다고 1일 밝혔다.

유비파이는 드론 군집비행 기술과 자율비행 플랫폼을 개발하는 기업이다. 국내 드론기업 최초로 1000만달러 수출의 탑을 수상했으며 드론산업 핵심 운영체제인 'PX4'를 관장하는 글로벌 기구 드론코드재단 이사회에 국내 기업 중 유일하게 참여하고 있다.

네이버와 유비파이 로고 [사진= 네이버]

네이버는 이번 투자를 통해 자사의 AI, 클라우드, 디지털트윈 기술과 유비파이의 드론 하드웨어 및 운용 기술을 결합할 계획이다. 자율비행 드론과 AI를 접목한 '피지컬 AI' 분야에서 공공과 스마트시티 영역의 활용을 확대하는 것을 목표로 한다.

최수연 네이버 대표는 "피지컬 AI와 자율주행·로보틱스 등 AI의 현실 세계 확장 가능성이 커지는 가운데 드론 역시 중요한 미래 기술 영역 중 하나로 주목받고 있다"며 "네이버의 피지컬 AI 기술 역량과 유비파이의 드론 기술력이 결합해 다양한 산업 분야에서 새로운 가능성을 만들어갈 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

임현 유비파이 대표는 "글로벌 최고 수준의 AI 역량을 갖춘 네이버와 전략적 파트너로서 함께하게 돼 기쁘다"라며 "이번 투자를 계기로 유비파이의 군집 드론 기술을 한 단계 더 고도화하고 공공 및 스마트시티를 비롯한 다양한 산업 현장에서 피지컬 AI 솔루션을 완벽히 구현해 나가겠다"고 밝혔다.

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