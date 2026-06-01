국민의힘, 민주 박정현·김찬술 고발…"교육감 선거 개입 의혹"

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"민주당·교육감 후보 함께 담은 카드뉴스…중대 선거질서 훼손"

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 국민의힘 대전시당이 더불어민주당 박정현 대전시당위원장과 김찬술 민주당 대덕구청장 후보 등을 교육감 선거 개입 의혹으로 경찰에 고발했다.

국민의힘 대전시당은 1일 박정현 위원장과 박정현 국회의원실 관계자, 김찬술 후보를 지방교육자치에 관한 법률 및 공직선거법 위반 혐의로 대전경찰청에 고발했다고 밝혔다.

국민의힘 대전시당은 1일 박정현 더불어민주당 대전시당위원장과 김찬술 대덕구청장 후보를 대전경찰청에 고발했다. [사진=국민의힘 대전시당] 2026.06.01 nn0416@newspim.com

국민의힘에 따르면 지난달 29일 사전투표 첫날 박정현 의원 지지자와 주민들이 참여하는 카카오톡 단체대화방에서 특정 교육감 후보를 지지하는 내용의 카드뉴스가 반복적으로 게시·배포됐다.

해당 카드뉴스에는 민주당 소속 시장·구청장 후보들과 함께 특정 교육감 후보 이름이 포함된 것으로 알려졌다.

국민의힘은 해당 홍보물이 민주당 후보들과 교육감 후보를 하나의 투표 선택지처럼 구성해 유권자들에게 특정 교육감 후보가 민주당의 지지를 받는 후보라는 인상을 줄 수 있다고 주장했다.

특히 해당 게시물이 박 국회의원실 관계자에 의해 단체 대화방에 반복적으로 게시된 점을 들어 단순 개인 의견 표명을 넘어 조직적 개입 가능성이 있다고 의혹을 제기했다.

국민의힘은 "현행 지방교육자치법은 교육감 선거의 정치적 중립성을 보장하기 위해 정당의 선거 개입을 엄격히 제한하고 있다"며 "정당 관계자가 특정 교육감 후보를 정당 후보들과 함께 홍보한 것은 교육감 선거의 독립성과 중립성을 훼손한 중대한 사안"이라고 주장했다.

이어 "카드뉴스 제작 및 배포 경위는 물론 박정현 시당위원장 측의 지시 또는 관여 여부에 대해서도 철저한 수사가 필요하다"며 "특정 정당이 조직과 인력을 동원해 교육감 선거에 개입했다면 시민의 선택을 왜곡하는 중대한 선거질서 훼손 행위"라고 강조했다.

국민의힘 대전시당은 고발장을 통해 관련자들에 대한 사실관계 확인과 엄정한 수사를 촉구했다.

nn0416@newspim.com