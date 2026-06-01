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네이버 쇼핑앱 AI 에이전트, 사용자 활동 분석해 먼저 제안한다

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AI 핵심 요약

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  • 네이버가 1일 AI 쇼핑 에이전트에 선제 대화 기능을 추가했다.
  • 클릭·찜·장바구니 이력과 트렌드를 분석해 맞춤 제안을 한다.
  • 네이버는 쇼핑 맥락 이해를 고도화해 경험을 개선할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

쇼핑 이력·트렌드 분석해 맞춤형 대화 제시

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버는 쇼핑앱의 AI 쇼핑 에이전트에 사용자의 쇼핑 활동을 분석해 먼저 대화를 제안하는 기능을 추가했다고 1일 밝혔다.

지난 2월 베타 버전으로 출시된 AI 쇼핑 에이전트는 상품 탐색과 요약을 돕는 기능에서 한 단계 진화했다. 이번 업데이트는 사용자의 쇼핑 맥락을 더 정교하게 이해하고 선제적으로 대화를 건네는 데 초점을 맞췄다는 설명이다.

네이버는 쇼핑앱의 AI 쇼핑 에이전트에 사용자의 쇼핑 활동을 분석해 먼저 대화를 제안하는 기능을 추가했다고 1일 밝혔다. [사진= 네이버]

에이전트는 클릭, 찜, 장바구니 담기 같은 쇼핑 이력과 최신 트렌드를 분석해 맞춤형 제안을 한다. 최근 밀키트를 자주 검색한 1인 가구 사용자에게는 "최근 찾아본 밀키트 중 혼자 먹기 좋은 상품을 찾아드릴까요?"라고 먼저 제안한다.

장바구니에 수분크림을 담아둔 사용자에게는 "스킨케어에 관심이 있다면 함께 쓰기 좋은 제품도 찾아드릴까요?"라고 말을 건넨다.

사용자는 쇼핑앱 홈 화면에서 에이전트의 제안을 따라 자연스럽게 쇼핑을 시작할 수 있다. 에이전트는 "1인분 밀키트 중 10분 안에 완성되는 상품", "3개 묶음을 1만 원대에 구매할 수 있는 상품" 같이 세부 조건이 담긴 선택지도 제시한다. 사용자는 복잡한 조건을 일일이 입력하지 않아도 자신의 상황과 취향에 맞는 상품을 빠르게 찾을 수 있다.

네이버는 축적된 쇼핑 데이터와 AI 기술을 바탕으로 국내 사용자 맞춤형 경험을 제공하고 기술을 지속적으로 고도화할 계획이다.

이정태 네이버 쇼핑 서치&AI 리더는 "AI 쇼핑 에이전트는 단순히 상품을 찾아주는 검색형 도구를 넘어 사용자의 쇼핑 맥락을 이해하고 다음 행동까지 제안하는 실행형 에이전트로 진화하는 단계"라며 "네이버가 축적해 온 쇼핑 데이터와 AI 기술을 바탕으로 국내 사용자들의 쇼핑 방식과 취향에 가장 최적화된 경험을 제공하고 일상 속에서 더 스마트한 에이전틱 쇼핑을 경험할 수 있도록 지속적으로 기술을 고도화해 나가겠다"고 말했다.

origin@newspim.com

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삼성전자, 車 메모리 첫 '세계 1위' [서울=뉴스핌] 이나영 기자= 삼성전자가 세계 차량용 메모리 반도체 시장에서 미국 마이크론을 제치고 사상 처음으로 세계 1위에 올랐다. 31일 시장 조사업체 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 모빌리티에 따르면 삼성전자의 지난해 차량용 메모리 시장 점유율은 40%로 전년(35%) 대비 5%포인트(P) 올라 1위를 차지했다. 기존 1위였던 마이크론은 같은 기간 점유율이 40%에서 36%로 하락하며 2위로 밀려났다. 서울 서초구 삼성전자 사옥 전경 [사진=뉴스핌DB] 차량용 메모리 시장은 자동차의 전장화와 소프트웨어 중심 차량(SDV) 확산에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 자율주행 기능과 고사양 인포테인먼트 시스템 탑재가 늘면서 대용량 데이터 처리와 높은 안정성을 갖춘 메모리 반도체 수요도 증가하는 추세다. 삼성전자는 지난 2015년 저전력 D램(LPDDR)과 유니버설 플래시스토리지(UFS)를 앞세워 차량용 반도체 시장에 본격 진출했다. 이후 차량용 SSD와 그래픽 D램(GDDR) 등으로 제품군을 확대하며 사업 영역을 넓혀왔다. 제품 포트폴리오 확장을 바탕으로 삼성전자는 2020년부터 지난해까지 차량용 메모리 사업에서 연평균 40% 이상의 매출 성장률을 기록한 것으로 알려졌다. 한편 S&P 글로벌 모빌리티는 글로벌 차량용 반도체 시장 규모가 2025년 약 900억달러(약 136조원)에서 2031년 1390억달러(약 209조원)로 성장할 것으로 전망했다. nylee54@newspim.com 2026-05-31 12:46
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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