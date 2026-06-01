네이버 쇼핑앱 AI 에이전트, 사용자 활동 분석해 먼저 제안한다

쇼핑 이력·트렌드 분석해 맞춤형 대화 제시

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버는 쇼핑앱의 AI 쇼핑 에이전트에 사용자의 쇼핑 활동을 분석해 먼저 대화를 제안하는 기능을 추가했다고 1일 밝혔다.

지난 2월 베타 버전으로 출시된 AI 쇼핑 에이전트는 상품 탐색과 요약을 돕는 기능에서 한 단계 진화했다. 이번 업데이트는 사용자의 쇼핑 맥락을 더 정교하게 이해하고 선제적으로 대화를 건네는 데 초점을 맞췄다는 설명이다.

네이버는 쇼핑앱의 AI 쇼핑 에이전트에 사용자의 쇼핑 활동을 분석해 먼저 대화를 제안하는 기능을 추가했다고 1일 밝혔다. [사진= 네이버]

에이전트는 클릭, 찜, 장바구니 담기 같은 쇼핑 이력과 최신 트렌드를 분석해 맞춤형 제안을 한다. 최근 밀키트를 자주 검색한 1인 가구 사용자에게는 "최근 찾아본 밀키트 중 혼자 먹기 좋은 상품을 찾아드릴까요?"라고 먼저 제안한다.

장바구니에 수분크림을 담아둔 사용자에게는 "스킨케어에 관심이 있다면 함께 쓰기 좋은 제품도 찾아드릴까요?"라고 말을 건넨다.

사용자는 쇼핑앱 홈 화면에서 에이전트의 제안을 따라 자연스럽게 쇼핑을 시작할 수 있다. 에이전트는 "1인분 밀키트 중 10분 안에 완성되는 상품", "3개 묶음을 1만 원대에 구매할 수 있는 상품" 같이 세부 조건이 담긴 선택지도 제시한다. 사용자는 복잡한 조건을 일일이 입력하지 않아도 자신의 상황과 취향에 맞는 상품을 빠르게 찾을 수 있다.

네이버는 축적된 쇼핑 데이터와 AI 기술을 바탕으로 국내 사용자 맞춤형 경험을 제공하고 기술을 지속적으로 고도화할 계획이다.

이정태 네이버 쇼핑 서치&AI 리더는 "AI 쇼핑 에이전트는 단순히 상품을 찾아주는 검색형 도구를 넘어 사용자의 쇼핑 맥락을 이해하고 다음 행동까지 제안하는 실행형 에이전트로 진화하는 단계"라며 "네이버가 축적해 온 쇼핑 데이터와 AI 기술을 바탕으로 국내 사용자들의 쇼핑 방식과 취향에 가장 최적화된 경험을 제공하고 일상 속에서 더 스마트한 에이전틱 쇼핑을 경험할 수 있도록 지속적으로 기술을 고도화해 나가겠다"고 말했다.

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