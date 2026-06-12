제네시스, 르망 24시간 하이퍼카 첫 출전…韓 모터스포츠 새 이정표

GMR-001로 완주 도전…마그마 GT·GT3 콘셉트 공개

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 제네시스가 세계 최고 권위의 내구 레이스로 꼽히는 '르망 24시간' 무대에 오른다. 럭셔리 브랜드로 성장해 온 제네시스가 고성능·모터스포츠 영역으로 보폭을 넓히며 글로벌 시장에서 브랜드 위상을 끌어올리겠다는 전략이다.

제네시스는 프랑스 르망 라 사르트 서킷에서 현지시간 13일부터 14일까지 열리는 '르망 24시간' 하이퍼카 클래스에 처음 출전한다고 밝혔다. 르망 24시간은 국제자동차연맹(FIA)이 주관하는 월드 인듀어런스 챔피언십(WEC)의 핵심 라운드로, 1923년 시작돼 100년 넘는 역사를 가진 대표적인 내구 레이스다.

스페셜 리버리가 적용된 GMR-001 #17. [사진=현대차그룹]

경기는 약 14km 길이의 서킷을 24시간 동안 주행해 가장 긴 거리를 달린 팀이 우승하는 방식으로 진행된다. 단순한 최고속도보다 차량의 내구성, 드라이버의 체력과 집중력, 팀 운영 능력이 모두 요구된다. 완주 자체가 의미 있는 성과로 평가되는 이유다.

이번 출전은 제네시스 전담 모터스포츠팀인 제네시스 마그마 레이싱이 맡는다. 제네시스는 르망 24시간 데뷔를 통해 한국 모터스포츠 역사에 새로운 이정표를 세우고, 고성능 브랜드로서의 가능성을 글로벌 무대에서 검증한다는 계획이다.

호세 무뇨스 현대자동차 대표이사 사장은 "제네시스는 럭셔리 자동차 브랜드 가운데 가장 빠르게 성장해 왔으며, 르망 24시간은 극한의 환경에서 퍼포먼스를 검증할 수 있는 중요한 무대"라며 "겸손한 자세로 임하지만 강한 의지와 목표를 바탕으로 도전에 나서고 있다"고 말했다. 이어 "레이스를 통해 얻은 경험은 마그마 퍼포먼스 차량 개발과 사업 운영 전반에 반영될 것"이라고 강조했다.

올해 WEC에 처음 참가한 제네시스 마그마 레이싱은 데뷔 시즌부터 경쟁력을 확인하고 있다. 지난달 벨기에에서 열린 WEC 2라운드 스파-프랑코샹 6시간 레이스에서 포인트를 획득하며 안정적인 주행과 운영 역량을 입증했다. 제네시스는 이번 르망 24시간에서 완주를 최우선 목표로 삼고, 동시에 유의미한 성과 달성에도 도전한다.

이시혁 제네시스사업본부장 전무는 "르망 24시간은 한국 브랜드 최초로 도전하는 무대이자 제네시스가 글로벌 모터스포츠에서 새로운 가능성을 검증하는 출발점"이라며 "일반적인 차량 개발 과정에서는 얻기 어려운 경험과 데이터를 축적해 향후 고성능 양산 모델로 확장하겠다"고 말했다.

제네시스 마그마 레이싱은 르망 24시간에 출전하는 GMR-001 하이퍼카 2대에 적용될 스페셜 리버리도 공개했다. 리버리는 레이스카에 적용되는 고유의 외관 디자인을 뜻한다. 이번 디자인은 '마그마'에서 착안한 색상 구성을 바탕으로, 차량 전면의 마그마 오렌지에서 후면의 짙은 레드로 이어지는 그라데이션을 적용했다. 고성능 레이스카의 속도감과 에너지를 시각적으로 표현한 것이 특징이다.

차량 측면에는 한글 '마그마' 레터링도 들어갔다. 르망에 출전하는 17번과 19번 차량은 같은 리버리를 기반으로 하되, 색상 조합과 로고 하이라이트를 달리해 식별성을 높였다. 리버리 구현에는 프랑스 필름 제조 업체 헥시스가 기술 파트너로 참여했다.

루크 동커볼케 현대차그룹 CDO 겸 CCO 사장은 "이번 리버리는 단순한 레이싱 디자인을 넘어 제네시스의 퍼포먼스 정체성을 색상과 형태로 구현한 것"이라며 "지난해 선보인 마그마 오렌지 콘셉트 리버리에 대한 팬들의 반응을 바탕으로 디자인을 한 단계 발전시켰다"고 설명했다.

제네시스는 르망 24시간 현장에서 마그마 GT 콘셉트 내장 디자인과 마그마 GT3 콘셉트도 처음 공개했다. 마그마 GT 콘셉트는 2인승 럭셔리 그랜드 투어러로, 제네시스의 디자인 철학인 '역동적인 우아함'을 바탕으로 퍼포먼스와 감성적 가치를 함께 담았다. 내부는 트윈 콕핏 구조와 운전자 중심 설계를 적용하고, 아날로그 계기와 물리적 조작 요소를 통해 운전 몰입감을 높였다.

마그마 GT3 콘셉트는 레이스 환경을 겨냥한 독자 콘셉트 모델이다. 양산을 전제로 하기보다 GT3 기술 규정을 반영해 공력 성능, 냉각 효율, 열 관리, 내구성 등 경기 환경에서 요구되는 핵심 요소를 중심으로 설계됐다. 대형 프런트 스플리터, 고정식 리어 윙, 레이스 디퓨저 등 기능 중심의 공력 장치도 적용됐다.

제네시스는 르망 시내에서 열린 드라이버 퍼레이드에서도 브랜드 존재감을 드러냈다. 지난해 공개한 제네시스 X 그란 컨버터블 콘셉트를 기반으로 한 진화형 콘셉트 2대를 선보이며 레이싱의 에너지와 럭셔리 감성을 동시에 강조했다. 해당 차량은 제네시스 브랜드 앰버서더이자 레이싱 어드바이저인 재키 익스와 리저브 드라이버 제이미 채드윅이 직접 운전했다.

제네시스는 모터스포츠 활동과 함께 유럽 시장 공략도 강화한다. 현재 영국, 독일, 스위스, 이탈리아, 프랑스, 네덜란드, 스페인에서 판매 기반을 마련한 데 이어 내년에는 폴란드, 오스트리아, 포르투갈, 덴마크까지 진출 국가를 확대할 계획이다. 르망 24시간 출전은 제네시스가 고성능 브랜드 이미지를 강화하고 유럽 시장에서 존재감을 키우는 계기가 될 전망이다.

chanw@newspim.com