한국타이어, 호주 내구레이스 공식 타이어 공급사로 선정

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2026-27 APCES 시즌 컨트롤 타이어 독점 공급

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국타이어앤테크놀로지는 호주 레이싱 드라이버 클럽(ARDC)과 파트너십을 맺고 호주 프로덕션카 내구 레이스 시리즈(APCES)의 2026-27 시즌 공식 컨트롤 타이어 공급사로 선정됐다고 27일 밝혔다.

APCES는 ARDC가 호주 자동차 경주 협회와 협력해 새롭게 출범한 내구 레이스 대회다. 일반 양산차 기반 차량들이 성능에 따라 8개 클래스로 나뉘어 경쟁을 펼친다.

대회는 5월 30일부터 31일까지 시드니 모터스포츠 파크에서 개막전을 시작한다. 이후 8월 샌다운 인터내셔널 레이스웨이, 9월 퀸즐랜드 레이스웨이 등 호주 주요 서킷에서 순차적으로 진행되며, 최종 4라운드는 2027년 3월 배서스트 마운트 파노라마 서킷에서 열리는 '배서스트 6시'로 결정된다.

[사진=한국타이어]

한국타이어는 공식 트랙사이드 공급업체인 개리스 모터스포츠 타이어와 협업해 모든 참가 팀에 '벤투스 TD(Z221) R 스펙' 타이어를 독점 공급한다. 참가 차량 전체에 동일 규격과 성능의 타이어를 공급해 드라이버들이 균일한 조건 아래 기량을 겨룰 수 있도록 지원한다.

공급되는 타이어는 고성능 서킷 레이싱용 세미 슬릭 타이어로, 최적화된 트레드 패턴과 첨단 컴파운드 기술을 적용했다. 마른 노면 그립력과 안정적인 코너링 성능, 제동력 및 내열 성능을 제공하며, 장시간 고속 주행 상황에서도 일관된 성능을 발휘한다.

한국타이어는 호주 대표 내구 레이스인 '배서스트 6시'의 공식 타이어 공급사로 활동해 왔으며, '퍼스트 포커스 래디컬 컵 호주 시리즈', '프리시전 내셔널 스포츠 세단 시리즈', '하이퍼 레이서 한국 호주 드라이버 챔피언십' 등 현지 모터스포츠 대회를 후원하고 있다.

y2kid@newspim.com