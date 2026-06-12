뉴욕증시 개장 전 특징주...AMD·로켓랩·유나이티드항공↑ VS 어도비·원오크·레나↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 12일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 스페이스X의 역사적 IPO와 미국·이란 평화 협상 기대가 맞물리며 종목별 주가 흐름이 엇갈렸다.

국제유가 하락에 따라 여행주가 강세를 보인 반면 에너지주는 약세를 나타냈다. 또 스페이스X 상장을 앞두고 우주 관련 종목들은 엇갈린 흐름을 보였고, 반도체 기업 AMD(AMD)는 투자등급 상향에 힘입어 강세를 보였다. 반면 어도비(ADBE)는 수익성 지표 부진과 최고재무책임자(CFO) 교체 소식에 하락했다.

로켓랩의 미국 버지니아주 뉴트론 생산 단지 완성 예상도 [사진=로켓랩 비즈니스와이어, 블룸버그통신]

▶ 상승 종목

◆ AMD(AMD)

AMD는 개장 전 거래에서 1% 이상 상승했다. 씨티가 투자의견을 '중립(Neutral)'에서 '매수(Buy)'로 상향 조정한 영향이다.

씨티는 AMD가 그래픽처리장치(GPU) 시장에서 엔비디아(NVDA)의 점유율 일부를 확보할 수 있으며, 이는 향후 실적 개선으로 이어질 수 있다고 평가했다.

◆ 로켓랩(RKLB)·에코스타(SATS)

우주 관련주는 스페이스X 상장을 앞두고 엇갈린 흐름이다.

로켓랩은 1% 이상 상승했고 스페이스X의 지분을 보유한 에코스파는 4% 넘게 올랐다. 반면, AST 스페이스모바일(ASTS)·레드와이어(RDW)는 하락했다.

시장에서는 이날 예정된 스페이스X IPO가 우주산업 전반에 대한 투자자 관심을 높이고 있는 것으로 보고 있다.

◆ 유나이티드항공(UAL)·델타항공(DAL)·카니발(CCL)·로열 캐리비안(RCL)

여행주는 국제유가 하락의 수혜를 받으며 상승했다.

유나이티드항공과 델타항공은 각각 1%가량 올랐고, 크루즈 업체 카니발과 로열 캐리비안은 각각 1.5%, 2.3% 상승했다.

미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 협상에 근접했다는 기대감에 유가가 하락하면서 항공유 및 연료비 부담 완화 기대가 반영됐다.

▶ 하락 종목

◆ 어도비(ADBE)

어도비는 개장 전 거래에서 9% 가까이 하락했다.

회계연도 2분기 비일반회계기준(non-GAAP) 영업이익률이 44%를 기록해 시장 예상치인 44.5%를 밑돈 데다, 댄 던 최고재무책임자(CFO)가 오는 15일 회사를 떠난다고 발표한 것이 악재로 작용했다.

다만 회사는 지난 분기 매출과 주당순이익(EPS) 모두 시장 예상치를 웃돌았다.

◆ 레나(LEN)

주택건설업체 레나는 2% 넘게 하락했다.

2분기 매출이 79억4000만달러로 시장 전망치인 80억2000만달러를 밑돌았기 때문이다.

주택 인도 물량도 2만519가구로 예상치(2만541가구)에 못 미쳤다. 다만 주당순이익은 시장 예상에 부합했다.

◆ 에너지 셀렉트 섹터 SPDR ETF(XLE)·원오크(OKE)·윌리엄스(WMB)

에너지 관련 종목들은 국제유가 하락에 약세를 보였다.

에너지 업종 ETF인 XLE는 0.6% 하락했고, 원오크와 윌리엄스는 각각 0.3%가량 내렸다.

시장에서는 미국과 이란이 평화 협정에 근접했다는 관측이 확산되면서 원유 공급 차질 우려가 완화되고 있다고 보고 있다. 이에 따라 국제유가가 하락하면서 에너지주 전반에 매도세가 나타났다.

koinwon@newspim.com