김혜경 여사 "세계청년대회, 뜻 깊은 축제될 것…힘든 부분 잘 전달하겠다"

AI 핵심 요약beta
- 김혜경 여사가 12일 로마서 사제들과 만났다
- 2027 서울 세계청년대회 준비를 격려했다
- 의견을 전달해 정부 지원을 돕겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이탈리아를 국빈 방문 중인 이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 12일(현지시간) 로마에서 '2027 서울 세계청년대회'에 참가하는 사제들과 만나 격려하고 이야기를 나눴다.
김 여사는 이날 로마 한인신학원을 방문해 간담회를 갖고 "서울 세계청년대회는 국적과 언어, 문화가 다른 전 세계 청년이 평화와 희망, 연대의 가치를 나누는 뜻깊은 축제가 될 것"이라고 말했다.
김 여사는 "작년 선거 때 전국을 다녀오고 천주교 교구를 다 다녀왔다"며 "(세계청년대회 개최에 대한) 자부심도 있지만 행사를 잘 치러내야 한다는 부담감과 함께 기대감도 많이 가지고 있더라"라고 설명했다.
이어 김 여사는 "물 설고 말 선데 외국인들, 젊은이들이 한국을 방문한다는 것에 대해 한국 이미지가 좋아야 할 텐데, 신부님들이 걱정하는 이유를 잘 알겠더라"라고 덧붙였다.
김 여사는 "제가 행정을 관할하는 사람은 아니지만 (사제들의 의견을) 전달할 수 있는 위치에 있다"며 "가장 힘든 부분, 정부에서 도와줬으면 하는 부분을 실질적으로 얘기해주면 전달을 잘하겠다"고 약속했다.
이날 간담회에는 교황청 국무원 국무부 소속 신부와 국제 가톨릭 신자 협회인 샬롬공동체 소속 신부와 신도, 로마 한인신학원 관계자, 한국인 봉사자 등이 참석했다. 이들은 김 여사와 함께 대회 준비 과정에서의 과제와 제안을 자유롭게 이야기했다.
로마 유학사제단 대표인 이인섭 신부는 "2027 서울 세계청년대회는 국가 브랜드 가치 제고와 관광 활성화, 지역경제 발전에도 기여할 수 있는 중요한 기회"라고 강조했다. 그는 그러면서 정부와 지방정부의 지속적인 관심과 협력을 요청했다.
세계청년대회는 전 세계 청년의 순례와 친교를 위해 2∼3년마다 대륙을 순회하며 열리는 대규모 가톨릭 행사다. 차기 대회가 내년 8월 서울 전역에서 개최된다. 교황 레오 14세도 참석할 예정이다.
pcjay@newspim.com