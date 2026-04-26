李 대통령, 백악관 행사 총격 사건에 "민주주의에 중대한 위협"

"정치적 폭력 결코 정당화될 수 없어"

"트럼프 대통령 내외 무사 소식에 안도

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 이재명 대통령은 26일 도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 행사장에서 총격 사건이 발생한 것과 관련해 "정치적 폭력은 민주주의의 근간을 훼손하는 중대한 위협"이라며 "어떠한 이유로도 결코 정당화될 수 없다"고 밝혔다.

이재명 대통령이 지난 16일 청와대에서 열린 제30차 수석·보좌관 회의에서 발언을 하고 있다. [사진=뉴스핌 DB]

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "백악관 기자단 만찬에서 발생한 폭력 사태에 충격을 금할 수 없다"며 "트럼프 대통령 내외를 비롯해 현장에 계셨던 모든 분들이 무사하다는 소식에 안도하며, 미국 국민 여러분께도 깊은 위로의 마음을 전한다"고 썼다. 이 대통령의 메시지는 한국어와 영어로 병기됐다.

이 대통령은 또 "무엇보다 언론과의 소통과 표현의 자유를 확인하는 자리에서 이 같은 일이 발생했기에 더욱 안타깝다"면서 "대한민국 정부는 민주주의와 법치주의의 가치를 훼손하는 모든 형태의 폭력과 극단주의에 단호히 반대한다"고 강조했다.

앞서 25일(현지 시간) 미국 워싱턴 힐튼 호텔에서 열린 백악관출입기자협회(WHCA) 만찬 행사장에서 무장 괴한이 보안 검색대 앞에서 비밀경호국 요원들에게 총격을 가하는 사건이 발생했다. 트럼프 대통령 부부를 포함한 참석자들은 급히 대피해 무사했으며, 총격 용의자는 현장에서 체포됐다.

opento@newspim.com