우리은행, 지방 소재 수출입 중소·중견기업 대상 '찾아가는 환율 세미나'

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지방 기업 환위험 관리 역량 제고 위해 기획

국제 원자재 시장 동향, 환위험 헤지 전략 중심

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행이 어려움을 겪는 지방 소재 수출입 중소·중견기업을 대상으로 '찾아가는 환율 세미나'를 실시하며 현장 밀착 지원을 강화했다고 26일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리은행 외환 전문가가 22일 경남 창원 소재 자동차 부품 제조사인 우림피티에스를 방문해 최신 환율 동향 및 리스크 관리 전략 세미나를 진행하고 있다. [사진=우리은행]2026.04.26 dedanhi@newspim.com

이번 세미나는 수도권에 견주어 외환 및 파생상품 전문 서비스 접근성이 낮은 지방 기업의 환위험 관리 역량을 실질적으로 높이기 위해 기획됐다. 우리은행은 지난 14일 부산 지역 주요 수출입 기업인 성우하이텍과 태광후지킨을 방문해 현장 환율 세미나를 진행했으며, 22일에는 경남 지역의 MNC솔루션, 지피씨, 우림피티에스 등을 찾아 세미나를 이어갔다.

세미나에서는 △중동 리스크 및 국제 원자재 시장 동향 △주요 통화 환율 흐름과 전망△선물환 및 통화옵션 등 환위험 헤지 전략을 중심으로 기업별 맞춤 대응 방안을 제시했다.

우리은행 관계자는"지방소재 수출입 기업이 체감하는 환율 리스크는 크지만 이를 관리할 정보 접근성은 상대적으로 부족한 것이 현실"이라며 "현장에서 기업별 상황에 맞는 환위험 대응 방안을 제공하는 데 중점을 두고 있다"고 밝혔다.

우리은행은 울산, 광양 등 주요 산업 거점으로 '찾아가는 환율 세미나'를 확대해 지역 기업이 글로벌 불확실성 속에서도 안정적으로 경영 활동을 이어갈 수 있도록 지원을 강화할 방침이다.

dedanhi@newspim.com