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한국앤컴퍼니, 구글 클라우드와 AI 에이전트 기반 혁신 추진

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AI 핵심 요약

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  • 한국앤컴퍼니그룹이 26일 구글 클라우드와 협력해 제미나이 엔터프라이즈를 도입했다.
  • 구글 클라우드 넥스트 2026에서 발표된 에이전트 플랫폼을 포함해 AI 기반 운영 혁신을 추진한다.
  • 마케팅·영업·물류 등 전 영역 AI 활용 확대와 데이터 통합 의사결정 체계를 구축한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI 에이전트 활용 확대…마케팅·영업·물류·생산 전반 적용
구조화·비정형 데이터 통합 환경 구축
조현범 회장 주도 'AI In Motion' 비전

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국앤컴퍼니그룹(회장 조현범)이 구글 클라우드와 협력해 '제미나이 엔터프라이즈(Gemini Enterprise)'를 도입하고, 전사 가치사슬 전반의 AI(인공지능) 기반 운영 혁신을 본격 추진한다고 26일 밝혔다.

이번 도입에는 지난 22일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 '구글 클라우드 넥스트 2026'에서 발표된 기업용 에이전트 도구 '제미나이 엔터프라이즈 에이전트 플랫폼(Gemini Enterprise Agent Platform)'이 포함된다.

한국앤컴퍼니그룹은 이번 협력을 통해 마케팅, 영업, 물류, 생산, 품질관리 등 전 영역에서 AI 활용을 확대하고, 데이터 활용 및 의사결정 체계 전반의 AI 전환을 추진할 계획이다. AI를 통한 단순 반복 업무의 자동화를 넘어, AI 에이전트와 임직원이 협력해 핵심 비즈니스 목표를 달성하는 운영 체계 구축에 초점을 맞추고 있다.

또한, 구조화된 데이터와 비정형 데이터를 통합 AI 환경에서 함께 활용하며 분산된 데이터를 유기적으로 연결하고, 보다 신속하고 정밀한 데이터 기반 의사결정 체계를 뒷받침할 방침이다.

한국앤컴퍼니그룹 본사 테크노플렉스(Technoplex) 외관[ 사진=한국앤컴퍼니그룹]

이번 제미나이 엔터프라이즈 도입은 그룹의 'AI In Motion' 비전 아래 추진된다. 한국앤컴퍼니그룹은 이를 전사적 기능을 아우르는 핵심 기반으로 활용해 예측 기반 공급망 관리부터 고객 접점 강화에 이르기까지 사업 전반의 운영 효율을 높일 계획이다. 아울러 타이어·배터리·열관리 솔루션 등 미래 모빌리티 영역의 경쟁력 강화에도 속도를 낼 방침이다.

김성진 한국앤컴퍼니그룹 디지털전략실장은 "구글 클라우드와의 파트너십은 그룹이 기술 중심 기업으로 도약하기 위한 여정에서 중요한 전환점"이라며 "제미나이 엔터프라이즈 도입을 통해 구글 클라우드가 보유한 AI 및 데이터 분석 역량을 통합함으로써, 기존 프로세스를 최적화하는 데 그치지 않고 새로운 혁신의 기반을 구축하고 있다. 메가존의 전문성이 더해진 이번 협업은 그룹의 기술 리더십을 더욱 공고히 하고, 'AI In Motion' 비전을 통해 미래 모빌리티를 만들어가는 핵심 동력이 될 것"이라고 말했다.

한국앤컴퍼니그룹은 조현범 회장 주도로 디지털전환(DT)과 인공지능전환(AX)을 전사적으로 추진하며 글로벌 하이테크 기업으로의 도약을 가속화하고 있다. '데이터로 일하는 기업문화 정착'을 목표로 외부 전문 기관과의 협력, 사내 전문 인력 양성, 첨단 인프라 구축 등 다양한 노력을 이어가고 있다.

y2kid@newspim.com 

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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