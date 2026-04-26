복지부, 사회복지 청년인턴 479명 선발...아동·노인 돌봄 보조

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최소 19세부터 최대 45세 청년 모집

급여 월 215만원…올해 말까지 근무

이스란 차관 "민생 맞춤형 정책될 것"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 사회복지 경험을 제공하기 위해 479명 규모의 '사회복지시설 돌봄 보조 인력지원사업' 참여자 모집이 시작된다.

보건복지부는 26일 2026년 추가경정예산을 통해 확보된 예산을 투입해 사회복지 현장의 인력난을 해소하고 청년들에게 사회복지 일 경험을 제공하기 위한 '사회복지시설 돌봄 보조 인력지원사업' 참여자를 모집한다고 밝혔다.

이번 사업은 정부의 적극적인 일자리 창출 의지를 반영해 총 479명의 청년인턴을 전국 주요 복지시설에 배치하는 것을 핵심으로 한다. 사회적 돌봄 수요가 높은 시설에 청년 인력을 배치해 복지시설의 업무 부담을 완화하는 동시에 청년이 사회복지 일 경험을 쌓을 수 있도록 적극 지원할 방침이다.

정부세종청사 보건복지부 전경 [사진=보건복지부]

참여 대상은 19세부터 34세까지의 청년이다. 지역에 따라 39세 또는 45세까지 확대 운영한다. 선발된 인원에게는 월 215만원 수준(세전)의 급여가 지급된다. 근무 기간은 채용일부터 올해 12월까지다.

선발된 청년인턴은 전국 아동·노인·정신요양 시설 등 5개 유형의 시설에서 근무하게 된다. 청년인턴은 시설 내에서 회의체 운영, 서류 작성, 수당 정산, 정부 예산 회계처리 보조 등 행정 전반을 지원한다. 특히 아동 시설의 경우 야간(22시 또는 24시) 아동의 안전 귀가 확인 등 실질적인 돌봄 보조 역할도 수행한다.

참여 청년들은 근무 전 한국보건복지인재원을 통한 비대면 직무 교육을 이수하게 된다. 현장에서의 실무 경험은 추후 사회복지시설 채용 시 경력으로 인정되는 등 향후 사회복지 분야 취업에 도움이 될 것으로 기대된다.

복지시설 유형별 참여 신청 방법과 모집 일정 등은 한국사회복지협의회 홈페이지, 한국정신요양시설협회 홈페이지, 아동권리보장원 '자립정보ON' 등에서 확인할 수 있다.

이스란 복지부 차관은 "이번 추경 사업은 청년들에게는 미래를 준비하는 일터가 되고 사회복지시설에는 부족한 손길을 채워주는 '민생 맞춤형 정책'이 될 것"이라며 "열정 있는 청년들의 많은 지원을 바란다"고 강조했다.

sdk1991@newspim.com