트럼프 "곧 백악관서 '총격 사건' 기자회견...모두 무사"

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[서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 25일 백악관 출입기자협회(WHCA) 연례 만찬 도중 발생한 총격 사건과 관련해 곧 백악관에서 기자회견을 가질 예정이라고 밝혔다.

트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜에서 올린 글에서 "법 집행 당국(경찰 및 연방수사국 등)이 규정에 따라 현장을 떠날 것을 요청함에 따라 즉시 떠날 것"이라며 "30분 후 백악관 기자회견장에서 기자회견을 열 예정"이라고 적었다.

그는 "영부인(멜라니아 트럼프)과 부통령(JD 밴스), 그리고 모든 행정부 구성원들은 무사한 상태"라며 "30분 후(백악관 기자회견장에서) 다시 설명할 것"이라고 했다.

이날 총격 사건으로 멈춘 백악관 출입기자 만찬행사는 "30일 이내 다시 개최할 것"이라고 했다.

트럼프는 앞서 트루스소셜에 올린 글에서는 "총격범이 체포됐다"며 "나는 행사를 이어가자고 제안했지만, 최종 결정은 법 집행 당국의 지시를 따를 것"이라고 적었다.

이어 "비밀경호국과 법 집행 기관이 정말 훌륭히 대응했다"며 "그들은 신속하고 용감했다"고 덧붙였다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 워싱턴DC에서 열린 백악관 출입기자협회(WHCA) 연례 만찬 도중 총성음이 들린 뒤 긴급 대피했다. 현재까지 트럼프 대통령과 주요 참석자들은 모두 안전한 것으로 확인됐다.[사진=로이터]

osy75@newspim.com