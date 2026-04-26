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백악관 기자단 만찬서 총격음…트럼프 피신 '부상 징후 없어'

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  • 트럼프 미국 대통령이 25일 워싱턴DC 백악관 출입기자협회 만찬 중 총성음으로 긴급 대피했다.
  • 비밀경호국이 즉각 현장에 투입해 트럼프 대통령과 멜라니아 여사를 무대에서 신속히 대피시켰다.
  • 현장 약 2600명 참석자 중 일부는 테이블 아래로 몸을 숨겼으며 용의자는 체포된 것으로 알려졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

워싱턴DC 기자단 만찬 중, 비밀경호국 요원들 "총격 발생"
총격범 제압, 트럼프 등 주요 인사들 급히 행사장 빠져나가
4월 25일(현지시각) 미국 워싱턴에서 열린 연례 백악관 출입기자협회 만찬에 참석한 도널드 트럼프 미국 대통령과 영부인 멜라니아 트럼프, 캐롤라인 레빗 대변인 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 워싱턴DC에서 열린 백악관 출입기자협회(WHCA) 연례 만찬 도중 총성음이 들린 뒤 긴급 대피했다. 현재까지 트럼프 대통령과 주요 참석자들은 모두 안전한 것으로 확인됐다.

로이터와 CNN 등에 따르면 이날 저녁 워싱턴 힐튼 호텔에서 진행되던 만찬 행사 중 연회장 인근에서 큰 소음과 함께 총성이 발생했다는 보고가 나왔다.

비밀경호국은 즉각 현장에 투입돼 트럼프 대통령과 멜라니아 트럼프 여사를 무대에서 신속히 대피시켰다.

현장에 있던 JD 밴스 부통령과 트럼프 내각 주요 인사들도 함께 급히 행사장을 빠져나갔다.

한 소식통은 CNN에 트럼프 대통령이 안전한 상태라고 전했으며, 행정부 관계자 역시 각료들이 모두 무사하다고 밝혔다.

행사장에는 약 2600명이 참석한 가운데 총성이 울리자 일부 참석자들은 테이블 아래로 몸을 숨기는 등 긴급 대피가 이뤄졌다.

C-SPAN 생중계 화면에서는 멜라니아 여사가 이상 징후를 감지한 듯 주변을 살피는 모습이 포착된 직후 경호 인력의 안내를 받아 퇴장하는 장면이 확인됐다.

공동취재단 보고에 따르면 당시 여러 명의 비밀경호국 요원들이 "총격 발생(shots fired)"이라고 외쳤으며, 한 요원은 무전을 통해 용의자가 체포돼 신병이 확보됐다고 알렸다.

CNN 앵커 울프 블리처는 현장에서 자신이 총을 든 사람을 목격했다고 보도했다. 그는 "총격이 시작된 뒤, 나는 총격범이 바닥에 쓰러져 있는 것을 봤다"며 "경찰이 그를 제압해 바닥에 눕혔다"고 말했다.

다만 체포 및 사망 경위 등 정확한 사건 상황은 아직 명확히 확인되지 않은 상태이며, 비밀경호국과 현지 수사당국은 사건 경위와 범행 동기를 조사 중이다.

4월 25일(현지시각) 도널드 트럼프 대통령과 영부인 멜라니아 트럼프가 백악관 출입기자협회 만찬장에서 급히 대피한 뒤, 참석자들이 테이블에서 상황을 지켜보고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com

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