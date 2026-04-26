현대그린푸드, 美 1위 스테이크 전문점 '텍사스 로드하우스' 잠실 상륙

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서울 송파 방이동 505㎡·200석 규모 조성...서울 첫 플래그십 출점

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 현대그린푸드가 미국 1위 스테이크 전문점 '텍사스 로드하우스(TXRH)'를 서울에 처음 선보인이며 서울 동남권 지역 공략에 나선다.

현대그린푸드는 오는 28일 송파구 방이동에 505㎡(약 153평), 200석 규모의 잠실본점을 연다고 26일 밝혔다.

현대그린푸드 텍사스 로드하우스 잠실본점 외부 전경 [사진=현대그린푸드 제공]

TXRH는 1993년 미국에서 시작해 11개국 800여 개 매장을 운영 중인 브랜드로, 국내에는 현대그린푸드가 2020년 첫 도입 이후 6개 매장을 운영해왔다. 초이스 등급 스테이크를 시중 스테이크 전문점 대비 15%가량 합리적인 가격에 제공하고, 미트룸과 전문 미트커터를 통해 고객이 직접 부위와 중량을 선택할 수 있는 점이 특징이다.

잠실본점은 서울 핵심 상권에 들어서는 첫 플래그십 매장으로, 기존보다 영업시간을 1시간 늘려 오후 10시까지 운영한다. 이번 매장 오픈에 맞춰 '풀드포크 나초', '허니라임 치킨' 등 신메뉴 3종과 스크래치 쿠폰 프로모션도 선보인다.

현대그린푸드는 "잠실점을 교두보로 브랜드 인지도를 높이고 외식 사업 경쟁력을 한층 강화할 것"이라고 말했다.

nrd@newspim.com