현대그린푸드, 美 1위 스테이크 전문점 '텍사스 로드하우스' 잠실 상륙

AI 핵심 요약beta
- 현대그린푸드가 26일 서울 송파구에 텍사스 로드하우스 잠실본점을 연다고 밝혔다.
- 28일 오픈하는 200석 규모 매장은 미트룸과 전문 미트커터를 통해 맞춤 스테이크를 제공한다.
- 신메뉴 3종과 프로모션을 선보이며 브랜드 인지도를 높일 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 현대그린푸드가 미국 1위 스테이크 전문점 '텍사스 로드하우스(TXRH)'를 서울에 처음 선보인이며 서울 동남권 지역 공략에 나선다.
현대그린푸드는 오는 28일 송파구 방이동에 505㎡(약 153평), 200석 규모의 잠실본점을 연다고 26일 밝혔다.
TXRH는 1993년 미국에서 시작해 11개국 800여 개 매장을 운영 중인 브랜드로, 국내에는 현대그린푸드가 2020년 첫 도입 이후 6개 매장을 운영해왔다. 초이스 등급 스테이크를 시중 스테이크 전문점 대비 15%가량 합리적인 가격에 제공하고, 미트룸과 전문 미트커터를 통해 고객이 직접 부위와 중량을 선택할 수 있는 점이 특징이다.
잠실본점은 서울 핵심 상권에 들어서는 첫 플래그십 매장으로, 기존보다 영업시간을 1시간 늘려 오후 10시까지 운영한다. 이번 매장 오픈에 맞춰 '풀드포크 나초', '허니라임 치킨' 등 신메뉴 3종과 스크래치 쿠폰 프로모션도 선보인다.
현대그린푸드는 "잠실점을 교두보로 브랜드 인지도를 높이고 외식 사업 경쟁력을 한층 강화할 것"이라고 말했다.
nrd@newspim.com