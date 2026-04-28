경주 건천읍 폐비닐류 공장서 화재 진화 중...현재까지 인명피해 없어

AI 핵심 요약beta
- 경주시 건천읍 폐비닐 공장에서 28일 오후 5시 5분 화재 발생했다.
- 용접 부주의로 추정되며 소방당국이 1시간 30분 만에 큰 불 잡았다.
- 공장 200평 소실 등 피해 입었으나 인명피해 없고 야산 확산 우려 없다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[경주=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 경주시 건천읍의 한 폐비닐류 제조 공장에서 화재가 발생해 소방당국이 진화를 서두르고 있다. 다행히 현재까지 인명피해는 발생하지 않았다.
28일 경북소방본부에 따르면 이날 오후 5시 5분쯤 경주시 건천읍의 한 폐비닐 및 폐플라스틱 열분해 제조 공장에서 용접 부주의로 추정되는 화재가 났다.
신고를 받은 소방은 진화 인력과 장비를 급파하고, 폼액을 활용해 발화 1시간 30여 분 만에 큰 불길을 잡고 공장 내부 진화에 주력하고 있다.
또 진화 헬기 2대를 동원해 연접 야산에 방화수를 살포하는 등 연소 확산 차단에 주력했다.
현재까지 철골조 공장 건물 200여 평이 소실되고 컨테이너 1동이 전소됐다. 또 30t 규모 폐수탱크 2기가 소실된 것으로 잠정 파악됐다.
소방당국은 인접 야산으로의 연소 확대 우려는 없다며 완전 진화까지는 장시간이 소요될 것으로 예상했다.
소방과 경찰은 진화가 마무리되는 대로 정확한 발화 원인과 피해 규모 등을 조사할 예정이다.
nulcheon@newspim.com