경북 장애인인권활동가들 "이용기 경북교육감 후보, 경북교육 혁신 이끌 적임자"

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28일 장애인인권활동가 603명 "이용기 후보 지지 선언"

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북권 장애인 인권활동가 603명이 민주·진보진영 단일후보인 이용기 경북교육감 후보 지지를 선언했다.

이들 경북 장애인인권활동가들은 28일 오전 포항시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "'모두를 위한 평등 교육'을 약속한 이용기 예비후보 지지"를 선언했다.

이들은 "이용기 후보가 '모두를 위한 평등 교육'과 '공교육의 울타리 안에서 장애인들이 당당한 주체로 살아갈 권리'를 선언했다"며 이 후보 지지 배경을 밝혔다.

경북권 장애인인권 활동가 603명이 28일 포항시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 민주진보진영 단일후보인 이용기 경북교육감 후보 지지를 선언하고 있다.[사진=이용기 예비후보] 2026.04.28 nulcheon@newspim.com

이들은 또 지지 선언을 통해 "장애 학생들은 비장애인과 같은 공간에 있음에도 불구하고 차별과 배제를 경험하고 있다"며 "통합 교육은 제도적으로 존재하지만, 실제 교육 현장에서는 여전히 부족하다"고 지적했다.

그러면서 "장애인 교육권 보장을 위한 실질적인 변화를 만들어 갈 교육감이 필요하다"고 강조하고 "이용기 후보는 31년간의 현장 경험이 있고 실천형 교육 전문가로 경북 교육의 혁신을 이끌어 갈 적임자"라며 "차별 없는 배움의 권리가 모든 장애인에게 동등하게 보장되는 날까지, 이용기 민주·진보 경북교육감 예비후보와 함께하겠다"고 이 후보 지지를 호소했다.

배예경 장애 인권활동가는 "정부와 경북교육청을 상대로 장애인 차별 철폐 투쟁을 진행해왔다"며 "이용기 후보는 오랜 경험과 전문성을 바탕으로 학생 중심의 교육, 교사들을 존중하는 교육, 공교육의 신뢰 회복과 지역 간 교육 격차 해소를 실천해 왔다"고 강조했다.

또 김종환 장애 인권활동가는 "장애 단체 활동을 하면서 교육감 면담을 할 때마다 허탈한 생각이 들었다. 어려웠다"고 토로하고 "장애인의 교육 차별이 여전하다. 학교를 졸업하고 나서도 돌봄의 공백이 많다"며 "이용기 후보는 고민을 같이 나눌 수 있는 후보"라고 이 후보에 대한 신뢰를 피력했다.

장애인 학부모인 최보영은 "아이가 학교 다닐 때 교육의 차별이 있었다. 장애인들의 인식도 아직 잘 안 되어 있다"며 "어디서나 자주 만날 수 있는 교육감이 되었으면 좋겠다. 현장에서 부모님들과 장애인들과 자주 소통했으면 좋겠다"고 말했다.

이용기 민주·진보 경북교육감 예비후보는 31년간 중·고등학교 현장에서 근무한 평교사 출신으로 전국교직원노동조합 경북지부장을 역임했다. 현재 경북혁신교육연구소 공감 소장, 전국교육자치혁신연대 공동대표를 맡고 있다.

지난해 12월 12일 경북지역 시민단체·시민이 결성한 '경북교육희망 2026' 경선에서 민주·진보 단일후보로 선출됐다.

nulcheon@newspim.com