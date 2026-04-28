민주 "정유사, 4월 아스팔트 인상 가격분 적극 인하 예정"

AI 핵심 요약beta
- 국내 정유 4사가 28일 아스콘 업계와의 상생을 위해 4월 가격 인상분을 일부 인하하기로 합의했다.
- 정유사는 5월 이후에도 인하 요인이 있으면 적극 반영하고 인상 요인 시 인상을 최소화하기로 했다.
- 합의 내용은 5월 7일 상생 협약 체결을 통해 효력이 발생한다.
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 국내 정유 4사가 아스콘(아스팔트 콘크리트) 업계와의 상생을 위해 4월 가격 인상분을 일부 인하하기로 했다.
정진욱 더불어민주당 의원은 28일 국회 의원회관에서 열린 '당 을지로위원회 아스콘 업계 사회적 대화기구' 회의를 마친 뒤 취재진과 만나 "중동 전쟁발 위기 극복을 위해 정유사의 아스콘 상생 합의에 이르렀다"고 밝혔다.
이날 사회적 대화기구에는 GS칼텍스, HD현대오일뱅크, SK에너지, S오일 등 정유사와 한국아스콘공업협동조합연합회, 대한전문건설협회 포장공사주력분과위원회 등이 참여했다.
정 의원은 "정유사가 그동안 (아스팔트 등) 가격을 굉장히 많이 올렸다"며 "4월 인상분이 40% 정도 오르는 등 워낙 커서 고통 분담 차원에서 가격을 적극 인하하기로 했다"고 설명했다.
그러면서 "5월 이후에도 인하 요인이 있으면 적극 반영해 인하하고 인상 요인이 생기면 가격 인상을 최소화하는 방식으로 (시행할 것)"이라고 덧붙였다.
정 의원은 아스팔트 가격 인하 폭에 대해서는 "사회적 검증이 필요하다"며 "정유사가 나름대로 아스팔트 연관 사업을 보호하며 기여하는 측면이 있다. 그분들에게 한없이 희생을 요구하는 건 어렵다"고 말했다.
이날 합의된 내용은 상생 협약이 체결되는 내달 7일부터 효력이 발생한다.
hong90@newspim.com