뉴욕증시 개장 전 특징주...코카콜라·셔윈윌리엄스·산미나↑ VS 엔비디아·오라클·램버스↓

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 28일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 오픈AI 성장 둔화 우려로 인공지능(AI) 인프라와 반도체 관련주가 약세를 보인 반면, 실적 호조와 가이던스 상향을 내놓은 일부 소비재·자동차·산업주는 강세를 나타냈다.

특히 오라클은 오픈AI가 자체 매출·사용자 목표치를 밑돌았다는 보도 여파로 급락했고, 엔비디아와 AMD 등 반도체주도 동반 하락했다. 반면 제너럴모터스와 코카콜라, 셔윈-윌리엄스는 예상치를 웃도는 실적에 상승했다.

미국 워싱턴DC에서 열린 엔비디아 GPU 기술 콘퍼런스에 전시된 리게티의 양자컴퓨터 [사진=블룸버그통신]

▷ 상승 종목

◆ 제너럴모터스(GM)

자동차 업체 제너럴모터스는 5% 넘게 급등했다. 회사가 2026년 실적 전망을 상향 조정하고, 1분기 실적도 시장 예상을 크게 웃돈 영향이다.

제너럴모터스는 1분기 조정 주당순이익(EPS)이 3.70달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 LSEG가 집계한 애널리스트 예상치 2.62달러를 크게 웃도는 수준이다.

◆ 코카콜라(KO)

음료업체 코카콜라는 2% 상승했다. 코카콜라는 1분기 조정 주당순이익 86센트, 조정 매출 124억7000만달러를 기록해 시장 예상치를 모두 웃돌았다.

LSEG 집계 기준 애널리스트들은 주당순이익 81센트, 매출 122억4000만달러를 예상했다.

◆ 셔윈-윌리엄스(SHW)

페인트·코팅 업체 셔윈-윌리엄스는 3% 상승했다. 회사는 1분기 조정 주당순이익 2.35달러, 매출 56억7000만달러를 기록했다.

이는 LSEG 예상치인 주당순이익 2.26달러, 매출 55억6000만달러를 웃도는 수준이다.

◆ 베드배스앤드비욘드(BB)

가정용품 소매업체 베드배스앤드비욘드는 25% 급등했다. 1분기 매출이 2억4780만달러로 팩트셋 집계 예상치 2억4010만달러를 웃돈 영향이다.

조정 주당손실도 25센트로, 예상치인 28센트 손실보다 적었다.

◆ 렌딩클럽(LC)

디지털 마켓플레이스 은행 렌딩클럽은 10% 가까이 상승했다. 1분기 실적이 시장 예상을 웃돈 영향이다.

순이자마진은 6.28%로 팩트셋 예상치 6.06%를 웃돌았다. 주당순이익은 44센트, 매출은 2억5230만달러로 LSEG 예상치인 주당순이익 36센트, 매출 2억4900만달러를 넘어섰다.

◆ 산미나(SANM)

전자 제조 솔루션 업체 산미나는 6% 넘게 올랐다. 회사가 3분기 조정 주당순이익 전망치를 2.55~2.85달러로 제시해 팩트셋 예상치 2.53달러를 웃돈 영향이다.

이사회가 최대 6억달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인한 점도 주가를 끌어올렸다.

◆ 뉴코어(NUE)

철강업체 뉴코어는 1% 상승했다. 1분기 주당순이익이 3.23달러로 LSEG 예상치 2.82달러를 웃돌았다.

매출도 95억달러로 시장 예상치 88억8000만달러를 상회했다.

▷ 하락 종목

◆ 오라클(ORCL)

소프트웨어·클라우드 업체 오라클은 5% 넘게 하락했다. 월스트리트저널이 소식통을 인용해 오픈AI가 최근 신규 사용자와 매출에 대한 자체 목표치를 달성하지 못했다고 보도한 영향이다.

오픈AI의 막대한 AI 투자 비용을 감당할 수 있을지에 대한 우려가 커지면서, 오픈AI와 클라우드 인프라 협력 관계가 깊은 오라클에 매도세가 집중됐다.

◆ 엔비디아(NVDA), AMD(AMD)

AI 반도체 업체 엔비디아와 반도체 기업 AMD도 동반 하락했다. 오픈AI 성장 둔화 우려가 AI 인프라 투자 전반에 대한 의문으로 번지면서 엔비디아는 1% 넘게, AMD는 3% 넘게 밀렸다.

◆ 유나이티드 파셀 서비스(UPS)

물류업체 유나이티드 파셀 서비스는 1분기 실적이 매출과 이익 모두 시장 예상치를 웃돌았음에도 3% 가까이 하락했다.

UPS는 조정 주당순이익 1.07달러, 매출 212억달러를 기록했다. LSEG 예상치는 주당순이익 1.02달러, 매출 209억9000만달러였다.

◆ 스포티파이 테크놀로지(SPOT)

음악 스트리밍 플랫폼 스포티파이는 12% 가까이 급락했다. 1분기 실적 발표에서 현 분기 영업이익 전망이 시장 예상치를 밑돈 영향이다.

팩트셋 집계 기준 1분기 매출은 시장 예상에 부합했다.

◆ 제트블루 항공(JBLU)

항공사 제트블루는 1% 하락했다. 1분기 조정 주당손실이 87센트로 집계돼, 팩트셋 예상치인 73센트 손실보다 컸다.

매출은 22억4000만달러로 시장 예상에 부합했다.

◆ 힐튼 월드와이드 홀딩스(HLT)

호텔업체 힐튼 월드와이드 홀딩스는 2% 가까이 하락했다. 1분기 매출이 29억4000만달러로 LSEG 예상치 29억6000만달러를 밑돈 영향이다.

다만 조정 주당순이익은 2.01달러로 시장 예상치 1.97달러를 웃돌았다.

◆ 램버스(RMBS)

반도체 설계 업체 램버스는 18% 급락했다. 1분기 조정 영업이익률이 42%로, 1년 전 46%보다 낮아진 점이 부담으로 작용했다.

조정 주당순이익은 63센트로 전년 동기 59센트보다 증가했다.

◆ 케이던스 디자인 시스템즈(CDNS)

전자설계자동화 소프트웨어 업체 케이던스 디자인 시스템즈는 1% 하락했다. 회사가 올해 조정 주당순이익 전망치를 기존 8.05~8.15달러에서 7.85~7.95달러로 낮춘 영향이다.

다만 1분기 조정 주당순이익은 1.96달러, 매출은 14억7000만달러로 LSEG 예상치인 주당순이익 1.90달러, 매출 14억5000만달러를 웃돌았다.

koinwon@newspim.com