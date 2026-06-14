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한-사우디, 원유·가스 협력 MOU 체결…제조업 인프라 개발 지원

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  • 산업통상부가 14일 사우디와 원유·가스 협력 MOU를 체결했다
  • 양측은 연말까지 원유·나프타를 차질 없이 공급하고 에너지·제조 인프라 협력을 강화하기로 했다
  • 자동차·조선·광물·AI 등 첨단산업 전주기 협력을 확대해 공급망과 경제협력을 전방위로 넓히기로 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

원유 비축·에너지 인프라 개발 협력
자동차·조선 등 제조업 인프라 확충
"연말까지 차질없이 원유공급 노력"

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 우리나라와 사우디아라비아가 자원·산업분야 협력을 보다 강화하기로 뜻을 모았다.

양측은 연말까지 예정된 원유를 차질 없이 공급하기로 했다. 또한 석유, 가스는 물론 자동차·조선 등 제조업분야까지 인프라를 확충하는데 협력할 계획이다.

산업통상부는 원유 등 자원의 단기적인 공급뿐만 아니라 중장기적인 자원 협력 기반을 구축하기 위한 '한-사우디 원유·가스 분야 협력에 관한 양해각서(MOU)'를 체결했다고 14일 밝혔다.

◆ 석유·가스, 석유화학 등 에너지자원분야 협력 강화

이번 MOU에는 석유·가스, 석유화학 등 에너지자원 분야 전반에 대한 협력을 강화하기 위한 구체적인 협력 분야들이 제시됐다.

특히 ▲원유 비축 ▲송유관 인프라 개발 뿐 아니라, ▲AI·디지털 전환 등을 활용한 에너지자원 기술 혁신 ▲환경·경제적 지속가능성 제고를 위한 기술개발 ▲석유화학 소재 개발·활용 ▲에너지자원 접근성 향상을 위한 적정 인프라 개발 ▲기업 간 협력 등 다양한 분야에 대한 전면적인 협력을 강화해 나가기로 했다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.06.05 dream@newspim.com

김정관 산업부 장관은 지난 4월 대통령 전략경제협력 특사의 중동 방문의 후속조치 일환으로 지난 13일부터 14일까지 사우디아라비아를 방문했다.

우리나라의 원유 도입 1위인 사우디는 지난 4월 특사단 방문 당시 원유·나프타를 한국에 최우선적으로 공급하기로 약속한 바 있다. 이번 김 장관의 방문은 공급 이행 상황을 점검하는 한편, 중동전쟁 상황에 대응해 양국 간 자원 안보 및 산업 협력을 한층 강화하기 위해 추진됐다.

우선 김 장관은 사우디의 석유·가스 등 에너지정책을 총괄하는 압둘아지즈 빈 살만(Abdulaziz bin Salman) 에너지부 장관과 면담을 통해, 지난 4월 특사단 방문 시 양측이 협의한 원유·나프타 수급상황을 점검하고, 양측은 약속된 물량이 연말까지 차질없이 공급될 수 있도록 노력하기로 했다.

김정관 산업통상부 장관(왼쪽)과 파하드 알사이프(Fahad Al-Saif) 사우디아라비아 투자부 장관이 14일(현지시간) 사우디에서 면담에 앞서 악수하며 기념사진을 찍고 있다. [사진=산업통상부] 2026.06.14 dream@newspim.com

◆ 조선·자동차 프로젝트 협력…광물분야 협력 확대

김 장관은 또 파하드 알사이프(Fahad Al-Saif) 투자부 장관 및 반다르 알코라예프(Bandar Al-Khorayef) 산업광물자원부 장관과 면담을 진행하고, 한국 주요 기업들이 사우디 현지에서 추진 중인 산업협력 프로젝트의 이행 상황을 면밀히 점검했다.

특히 내년 중 본격적인 양산 가동을 앞두고 가시적인 성과 창출이 기대되는 현대자동차-PIF 간 현지 합작 완성차 공장 프로젝트, 축구장 약 700개 크기에 달하는 중동 지역 최대 규모(496만m2)의 HD한국조선해양-아람코 간 합작 조선소인 IMI(International Maritime Industries) 프로젝트의 진행 상황을 점검하고, 성공적인 적기 준공을 위해 사우디 정부 차원의 적극적인 지원을 요청했다.

양측은 자동차·조선 등 전통 제조업 분야의 성공 모델을 바탕으로, 향후 광물 분야 등 새로운 분야에서의 협력 방안을 모색하는 한편 인공지능(AI) 등 첨단산업 분야로까지 미래 협력 분야를 전방위로 지속 확대해 나가기로 의견을 같이 했다.

특히 양측은 사우디 내 풍부한 황, 인광석, 보크사이트, 희토류 등 첨단산업용 광물과 한국이 가진 세계 최고 수준의 고순도 제련·가공 기술력 및 첨단산업 분야에서의 높은 광물 수요를 주목하고, 채굴–제련·가공–첨단산업 개발로 이어지는 전주기 협력을 진행해 나가기로 했다. 이를 위해 양측은 양국의 연구기관 간 사우디 광상 탐사, 국가지질정보 구축 등 협력 기반 마련을 모색해나가기로 했다.

김정관 산업통상부 장관이 14일(현지시간) 주사우디아라비아 대사관 회의실에서 현지 진출기업들과 간담회를 열고 애로사항을 청취하고 있다. [사진=산업통상부] 2026.06.14 dream@newspim.com

김 장관은 "글로벌 공급망 불안정이 지속되는 상황에서 원유·나프타 등 국가 핵심 자원의 안정적 공급을 재확인 받고, 중장기 자원 협력 기반을 다진 것이 이번 사우디 방문의 큰 성과"라고 밝혔다.

그는 이어 "그간 사우디와 긴밀히 추진해 온 실질적인 산업 협력 성과를 확고히 다진 만큼 이를 바탕으로 향후 제조업, 첨단산업 분야 등 다방면에서 경제협력을 지속 확대해 나가도록 하겠다"고 강조했다.

한편, 사우디아라비아 일정을 마친 김 장관은 카타르와 아랍에미리트(UAE)로 이동해 중동지역 핵심 파트너들과 릴레이 순방 일정을 이어갈 예정이다. 김 장관은 남은 순방 기간 동안 핵심 자원 공급망 공조를 더욱 공고히 하는 한편, 원전·플랜트 및 신산업 분야에서의 실질적인 협력 다변화 방안을 모색할 계획이다.

dream@newspim.com

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스페이스X, 데뷔 첫날 19% 급등 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 일론 머스크의 스페이스X가 12일(현지시간) 나스닥 데뷔에서 급등하며 기업가치 2조 달러를 돌파했다. 사상 최대 기업공개(IPO) 후 로켓과 인터넷 서비스, 인공지능(AI)을 아우르는 머스크의 거대 제국에 올라타려는 투자자들이 몰려든 결과다. 스페이스X 주가는 이날 공모가 135달러 대비 19.34% 급등한 161.11달러에 거래를 마쳤다. 이로써 스페이스X는 미국 시가총액 6위 기업에 올랐다. 거래 개시는 많은 시장 참가자들의 예상보다 순조로웠다. 이날 오전 늦게 거래가 시작된 주가는 세션 대부분 동안 전날 공모가 대비 15~30% 상승 범위에서 움직였으며 변동성은 크지 않았다. 거래량은 5억 주, 금액 기준으로는 약 800억 달러를 넘어섰다. 최근 기술주 급락으로 AI 관련주의 천문학적 상승에 대한 우려가 커진 가운데 거래소가 이번 상장을 감당할 수 있을지에 대한 불안 속에 치러진 데뷔였다. AJ벨의 댄 코츠워스 마켓 책임자는 "스페이스X는 증시 데뷔 조달액 기록을 깬 것뿐 아니라 다른 거물들을 한참 따돌렸다"며 "시작 밸류에이션이 이미 2조 달러에 육박하는 상황에서 손가락 클릭 한 번에 그만큼의 가치를 더한 것은 인상적"이라고 평가했다. 개인 투자자들은 전체 물량의 약 20%를 배정받았다. 로이터통신에 따르면 통상적인 IPO보다 훨씬 큰 비중으로 단 1주를 배정받고 축하하는 이들도 있었다. 그윈 숏웰 사장과 브렛 존슨 최고재무책임자(CFO) 등 스페이스X 경영진은 이날 개장벨을 울린 후 뉴욕 타임스스퀘어의 나스닥 마켓사이트에서 자축했다. 머스크는 텍사스에서 직원들을 위한 별도 행사를 열었다. 이날 상장은 머스크를 사상 첫 조만장자(트릴리어네어)로 만들었다. 2025년 매출 187억 달러 기준으로 스페이스X의 시가총액은 매출 대비 약 110배로 다른 초대형주들을 한참 웃돈다. 일부 애널리스트들은 이미 긍정적 투자의견을 냈지만 모닝스타 애널리스트들은 이달 적정 가치를 약 7800억 달러로 평가했고 CFRA는 이날 매도 의견으로 커버리지를 개시했다. 12일(현지시간) 나스닥에 상장한 스페이스X 이미지가 미국 뉴욕 타임스스퀘어에 나오고 있다.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.13 mj72284@newspim.com   mj72284@newspim.com 2026-06-13 05:37
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"한국 32강 진출 확률은 93%" [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 경쟁국을 꺾은 값진 결실은 예상보다 달콤했다. 홍명보호가 12일(한국시간) 조별리그 A조 1차전에서 체코를 2-1로 역전승을 거둬 32강 토너먼트 진출의 9부 능선을 넘었다. 체코전 승리는 단순한 승점 3점 이상의 가치를 지닌다. 유력 외신들은 한국의 조별리그 통과 가능성을 매우 높게 점쳤다. 미국 매체 디애슬레틱은 경기 직후 자체 시뮬레이션 결과를 공개하며 "1승을 거둔 한국의 32강 진출 확률은 93%에 달한다"고 분석했다. 대회 전 매체가 예측했던 진출 확률 70.35%에서 무려 20%포인트 이상 급상승했다. [과달라하라 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=손흥민(가운데) 등 한국 대표팀 선수들이 북중미 월드컵 A조 조별리그 체코와의 경기에서 2-1로 승리한 후 기쁨을 나누고 있다. 2026.6.13 psoq1337@newspim.com 이번 대회부터 참가국이 48개국으로 늘어나면서 각 조 1, 2위는 물론, 조 3위 중 성적이 좋은 8개 팀까지 32강에 합류한다. 영국 'BBC'는 "통계상 승점 3점에 골득실이 0 이상이면 32강 진출이 가능하다"고 설명했다. 특히 이번 대회는 승점이 같을 때 상대 전적을 가장 먼저 따진다. 한국은 가장 까다로운 조 2위 경쟁자인 체코를 직접 무너뜨리면서 향후 순위 싸움에서 절대적인 우위를 선점했다. 남은 조별리그 일정도 한결 여유로워졌다. 디 애슬레틱은 한국이 오는 19일 멕시코와의 2차전에서 패하더라도 32강 진출 확률은 86%를 유지할 것으로 내다봤다. 마지막 상대인 남아공전이 남아있기 때문이다. 심지어 최악의 시나리오인 '남은 2경기 전패'를 당하더라도 한국이 토너먼트에 오를 확률은 55%로 예상했다. psoq1337@newspim.com 2026-06-13 08:27

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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