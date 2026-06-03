한전, 사우디 자푸라 2단계 열병합 수주…매출 2.1조 기대

AI 핵심 요약beta
- 한국전력이 3일 사우디 자푸라 2단계 열병합사업을 수주했다.
- 아람코와 판매계약을 맺고 두산에너빌리티와 공사계약도 끝냈다.
- 331㎿ 규모로 2029년 6월까지 짓고 17년간 공급한다.
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국내 기업 동반 수출효과 1조2000억 기대
한전 "중동 시장 진출 가속…동반 진출 확대"
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 한국전력이 사우디아라비아 자푸라 2단계 열병합 발전사업을 수주했다.
한전은 3일 사우디 국영 석유회사 아람코와 자푸라 2단계 열병합 발전소 건설·운영 사업에 대한 전력 및 증기 판매계약을 체결하고 두산에너빌리티와 건설공사 계약도 완료했다고 밝혔다.
이번 사업은 2022년 국제 경쟁입찰을 통해 수주해 이달 말 준공 예정인 자푸라 1단계(317㎿) 열병합 사업의 확장 프로젝트다. 발전설비 용량 331메가와트(㎿), 시간당 증기 생산량 465톤(t) 규모의 열병합 발전소를 2029년 6월까지 건설한 뒤 17년간 전력과 증기를 공급한다.
한전은 1단계 사업의 성공적인 수행을 통해 2단계 사업을 단독으로 수주했다고 설명했다. 총매출이 약 2조1000억원(약 14억 달러)에 이를 것으로 전망했다.
2단계 사업은 한전과 아람코가 합작 설립한 특수목적법인(SPC)이 경영한다. 건설에는 두산에너빌리티, 금융에는 한국수출입은행, 운영에는 한전 등이 참여한다. 한전은 이를 통해 약 1조2000억원 규모의 국내 기업 해외 동반 수출 효과도 기대된다고 전했다.
한편 한전은 2009년 라빅 중유화력 사업을 시작으로 2022년 자푸라 열병합 1단계 사업, 2024년 사다위 태양광 사업과 루마1·나이리야1 가스복합 사업, 2025년 다와드미 풍력사업 등을 잇달아 수주해 사우디 전력 시장에서 사업 기반을 확대해 왔다. 한전은 하반기 발주 예정인 아람코의 후속 열병합 사업 추가 수주에도 나설 계획이다.
한전 관계자는 "이번 수주를 계기로 가스복합·신재생에너지·전력망·에너지저장장치(ESS) 등 다양한 분야에서 중동 시장 진출을 가속화하고 국내 기업들과 팀코리아 구성을 통해 동반 진출을 확대하겠다"고 설명했다.
sdk1991@newspim.com