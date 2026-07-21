제천~영월고속도로 첫 삽…충청 내륙·강원 서부 첫 직결

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총사업비 2조원 투입

30km 왕복 4차로 신설

2032년 개통 목표

연간 448억원 사회·경제적 편익

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 제천~영월 고속도로가 착공하면서 충청권과 강원권을 연결하는 도로망 구축이 첫발을 뗐다.

홍지선 국토교통부 제2차관이 21일 오후 강원특별자치도 영월군에서 열린 제천~영월고속도로 건설공사 착공식에 참석하여 본격적인 사업 추진을 선언하고 있다. [사진=국토부]

21일 국토교통부는 홍지선 제2차관이 강원 영월군에서 열린 제천~영월 고속도로 건설공사 착공식에 참석해 본격적인 사업 추진을 선언했다고 밝혔다.

이번 행사는 충북 제천에서 강원 영월까지 충청 내륙과 강원 서부권을 처음으로 고속도로로 연결하는 핵심사업의 시작을 알리기 위해 마련됐다.

행사에는 엄태영·유상범 국회의원과 신용한 충청북도지사, 우상호 강원특별자치도지사, 이상천 제천시장, 김문근 단양군수, 김길수 영월군수 등 지역 인사와 주민들이 참석했다.

홍 차관은 "충청 내륙과 강원 서부권이 처음으로 고속도로로 이어지는 이 길은 서로를 더 가깝게 만들고 지역 모두의 삶을 더 아름답게 바꿔줄 연결의 시작"이라며 "약 30km에 이르는 이 도로가 완성되면 평택~제천 고속도로와 연결돼 동서축 간선망의 기반을 완성하고 장기적으로는 충청 내륙과 강원 태백권을 잇는 새로운 성장축의 출발점이 될 것"이라고 밝혔다.

제천~영월 고속도로는 총사업비 2조원을 투입해 충북 제천시 금성면부터 강원특별자치도 영월군 영월읍까지 총연장 30km 구간을 왕복 4차로로 신설하는 사업이다.

정부는 2032년 고속도로가 개통되면 충청권과 강원권을 연결하는 새로운 동서 교통축이 형성될 것으로 기대하고 있다. 사업을 통해 약 2조원에 이르는 경제 효과와 함께 연간 약 448억원의 사회·경제적 편익도 창출할 것으로 전망했다.

홍 차관은 "이번 사업을 통해 약 2조원에 달하는 경제 효과는 물론 지역 관광과 경제에도 새로운 활력이 더해질 것으로 기대한다"며 "국토부와 한국도로공사는 공사 현장의 안전을 철저히 관리하고 주민들과의 소통을 끊임없이 이어가겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 제천~영월 고속도로는 어떤 사업인가요?

A. 충북 제천시 금성면부터 강원특별자치도 영월군 영월읍까지 총연장 30km 구간을 왕복 4차로로 신설하는 사업입니다. 충청 내륙과 강원 서부권을 처음으로 고속도로로 연결하게 됩니다.

Q. 제천~영월 고속도로에는 얼마의 사업비가 투입되나요?

A. 총사업비 약 2조원이 투입됩니다. 정부는 이번 사업을 통해 약 2조원에 이르는 경제 효과가 발생할 것으로 전망하고 있습니다.

Q. 제천~영월 고속도로는 언제 개통될 예정인가요?

A. 정부는 2032년 개통을 목표로 사업을 추진하고 있습니다.

Q. 고속도로가 개통되면 교통망은 어떻게 달라지나요?

A. 기존 평택~제천 고속도로와 연결돼 충청권과 강원권을 잇는 새로운 동서 교통축이 형성됩니다. 장기적으로는 충청 내륙과 강원 태백권을 연결하는 새로운 성장축의 기반이 될 것으로 기대됩니다.

Q. 제천~영월 고속도로 건설로 기대되는 효과는 무엇인가요?

A. 충청 내륙과 강원 서부권의 접근성이 높아지고 지역 관광과 경제 활성화에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 정부는 연간 약 448억원의 사회·경제적 편익이 창출될 것으로 전망하고 있습니다.

chulsoofriend@newspim.com