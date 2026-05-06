한전, 변전소 유휴부지 500곳에 태양광 구축…RE100 이행 본격화

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2030년까지 단계적 확대…탄소중립 실현

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한국전력공사(사장 김동철)가 전국 변전소 유휴부지 500곳에 태양광 설비를 구축한다.

한전은 2030년까지 전국 변전소 여유부지를 활용해 500개소에 총 95MW 규모 태양광 발전설비를 구축한다고 6일 밝혔다.

한전은 '송변전 유휴자산 에너지화' 프로젝트를 통해 전력 공급에만 활용되던 변전소 공간을 재생에너지 생산 거점으로 전환한다. 이를 위해 변전소 조성 과정에서 발생한 잔여지, 조경부지, 자투리땅 등 태양광 발전설비 설치가 가능한 약 500개소를 발굴했다.

이번 사업은 한전이 보유한 유휴자산을 재생에너지 자원으로 전환하는 프로젝트다. 공공기관 K-RE100(재생에너지 100% 사용) 이행 기반을 구축하고 에너지 자립 역량을 강화하는 데 의미가 있다.

태양광 설치 후 변전소 예상 부지 [사진=한국전력] 2026.05.06 gkdud9387@newspim.com

특히 최근 글로벌 에너지 불확실성이 확대되는 상황에서 안정적인 에너지 공급 기반을 확보하는 모범 사례가 될 것으로 기대된다.

또한 산지형 변전소의 수목 조경부지를 태양광 설비로 전환할 경우 산불 확산 경로를 물리적으로 차단하는 방재 효과도 거둘 수 있다. 한전은 이를 위해 국토교통부와 협의를 거쳐 관련 제도 개선도 함께 추진하고 있다.

한전은 전담 TF를 구성해 올해 1MW 규모 시범사업을 우선 시행한다. 이후 2030년까지 총 95MW 규모의 태양광 발전설비를 체계적으로 구축할 방침이다. 이를 통해 재생에너지 확대를 속도감 있게 추진하고 공공기관 K-RE100 목표 달성에 박차를 가할 계획이다.

김동철 한전 사장은 "변전소 유휴부지를 활용한 95MW 태양광 구축은 에너지 대전환의 상징적 이정표가 될 것"이라며 "공공부문 K-RE100 대표 성공 사례를 만들어 에너지 자립 기반을 강화하고 국가 탄소중립 실현에 기여해 나가겠다"고 밝혔다.

gkdud9387@newspim.com