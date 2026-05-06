[서울시의원 후보] 국민의힘 성동 1~4선거구, 박중화·구미경·이현숙·황철규

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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘이 6·3 지방선거를 앞두고 서울 성동구 서울시의원 선거구별 후보를 확정했다. 성동구 1~4선거구 서울시의원 후보로 박중화·구미경·이현숙·황철규 후보가 확정됐다.

성동구 선거구는 금호동과 옥수동 일대를 포함한 1선거구, 왕십리·행당동 일대를 포함한 2선거구, 마장동·사근동·송정동·용답동 일대를 포함한 3선거구, 응봉동과 성수동 일대를 포함한 4선거구로 구성된다. 이번 공천에서는 현역 시의원 재공천과 함께 기초의회 출신 인사 배치가 이뤄졌다.

박중화 국민의힘 성동구 1선거구 후보 [사진 = 중앙선거관리위원회]

◆ 성동구 1선거구 박중화 후보

1961년생인 박중화 후보는 한국외국어대학교 정치행정언론대학원 외교안보학과를 졸업하고 정치학 석사 학위를 받았다.

제9대와 제11대 서울특별시의회 의원으로 활동했으며 교통위원회 위원장과 교통위원회 부위원장, 예산결산특별위원회 위원 등을 거쳤다. 현재 환경수자원위원회 위원으로 활동하고 있다.

싱크홀 발생 원인조사 및 안전대책 특별위원회와 지역균형발전 지원 특별위원회, 각종 인사청문 특별위원회 등에서 활동했으며 현재 한국환경체육 청소년연맹 부연맹장을 맡고 있다.

구미경 국민의힘 성동구 2선거구 후보 [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 성동구 2선거구 구미경 후보

구미경 후보는 이화여자대학교 대학원 경영학과 박사학위과정을 수료했다.

제11대 서울특별시의회 의원으로 행정자치위원회 위원과 예산결산특별위원회 위원, 정책위원회 위원 등을 거쳤다. 현재 기획경제위원회 위원으로 활동하고 있으며 서울에너지공사 사장 후보자 인사청문 특별위원회 부위원장과 원내총무를 맡은 바 있다.

국민의힘 서울특별시당 사회복지정책위원회 위원장을 맡고 있으며 서울영상진흥위원회 위원과 친환경유통센터 식재료관리 운영위원회 위원으로 활동하고 있다. 국민건강보험공단 건강보험정책연구원 주임연구원과 국회 인턴 등을 지낸 바 있다.

이현숙 국민의힘 성동구 3선거구 후보 [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 성동구 3선거구 이현숙 후보

이현숙 후보는 한양여자전문대학 유아교육과를 졸업했다.

제9대 성동구의회 의원으로 활동하고 있으며 현재 의회운영위원회 부위원장을 맡고 있다.

스마트HB 초롱엘리트 대표와 한양대학교 사범대학부속고등학교 총동문회장, 한양여자대학교 평의원회 의원 등으로 활동하고 있으며 한양여자대학교 총동문회장을 지낸 바 있다. 유치원 정교사 2급 자격과 어린이 영어 지도사 자격을 보유하고 있다.

황철규 국민의힘 성동구 4선거구 후보 [사진=중앙선거관리위원회]

◆ 성동구 4선거구 황철규 후보

1976년생인 황철규 후보는 경희대학교 경영대학원 경영학과 서비스경영 석사과정에 재학 중이다.

제11대 서울특별시의회 의원으로 도시계획균형위원회 부위원장과 예산결산특별위원회 위원, 교육위원회 부위원장 등을 거쳤다. 현재 예산결산특별위원회 위원장과 교육위원회 위원으로 활동하고 있다.

부동산대책 및 주거복지 특별위원회와 서울미래전략 통합추진 특별위원회, 인권권익향상특별위원회 등에서 활동했으며 현재 국민의힘 중구성동갑 사무국장을 맡고 있다. 18대 국회 진수희 의원 비서관을 지낸 바 있다.

oneway@newspim.com