"손 안 시렵게 먹는다"…설레임, '질소 패키지'로 여름 공략

미세발포 기술 적용해 손시림 48% 완화…'쿨리쉬' 신제품 2종도 출시

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데웰푸드가 대표 파우치형 아이스크림 브랜드 '설레임'의 패키지를 리뉴얼하고 신제품 2종을 출시하며 여름 빙과 시장 공략에 나선다. 출시 24주년을 맞은 설레임은 이번 리뉴얼을 통해 소비자 불편 요소로 지적됐던 '손시림' 문제를 개선하는 데 초점을 맞췄다.

6일 롯데웰푸드에 따르면 새 패키지에는 미세발포 기술이 적용됐다. 패키지 내포와 외포 사이에 공기층을 만들고 질소를 충전해 손에 전달되는 냉기를 줄이는 방식이다. 롯데웰푸드에 따르면 국내 공인 시험·검사기관인 한국화학융합시험연구원(KTR)의 단열 성능평가 결과, 기존 패키지 대비 손시림 현상이 48% 완화된 것으로 나타났다.

손시림 완화 패키지가 적용된 설레임 제품 패키지 모음(순차 도입 예정). [사진=롯데웰푸드 제공]

취식 편의성도 함께 개선했다. 롯데웰푸드는 쉐이크 타입 특성상 제품이 얼어 있는 상태에서는 내용물이 잘 나오지 않는다는 소비자 의견을 반영해 제품 입구 크기를 확대했다. 신규 패키지는 신제품을 시작으로 기존 설레임 라인업에도 순차 적용될 예정이다.

빙과 성수기를 앞두고 '설레임 쿨리쉬' 신제품 2종도 선보인다. '설레임 쿨리쉬 벨지안 초콜릿'은 진한 초콜릿 풍미에 미세 얼음을 더해 깔끔한 뒷맛을 구현했고, '설레임 쿨리쉬 멜론소다'는 멜론과 소다 조합으로 청량감을 강조했다. 설레임 쿨리쉬는 일본 롯데의 인기 브랜드 '쿨리쉬'를 지난해 국내 설레임 브랜드에 통합해 선보인 제품군이다. 기존 설레임보다 미세 얼음 입자를 강화해 즉각적인 시원함을 느낄 수 있는 것이 특징이다.

롯데웰푸드 관계자는 "설레임이 오랜 시간 소비자들의 사랑을 받아온 만큼 더욱 편리한 취식을 위해 패키지 리뉴얼을 진행했다"며 "먹기 편해진 패키지와 함께 더위를 식혀줄 설레임 쿨리쉬 신제품에도 많은 관심을 부탁드린다"고 말했다.

mkyo@newspim.com