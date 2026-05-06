하나증권, 용인 한국민속촌에서 서울맹학교와 '행복한 봄나들이 시즌4' 진행

AI 핵심 요약beta
- 하나증권이 6일 서울맹학교 아이들과 함께하는 행복한 봄나들이 시즌 4를 개최했다.
- 지난달 30일 용인 한국민속촌에서 시각장애 학생 31명과 임직원들이 1:1 매칭으로 참여했다.
- 하나자산운용과 협업해 1000만원 후원과 선물 전달로 사회공헌을 실천했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나증권은 '서울맹학교 아이들과 함께하는 행복한 봄나들이 시즌 4'를 개최했다고 6일 밝혔다.
하나증권에 따르면 이번 행사는 지난달 30일 용인 한국민속촌에서 진행됐다. 행사에는 시각장애 학생 31명과 하나증권·하나자산운용 임직원들이 참여해 1:1 멘토-멘티로 매칭됐다.
해당 프로그램은 2023년 5월 서울어린이대공원 봄소풍을 계기로 시작됐다. 이후 2024년 서울랜드, 2025년 인천치즈학교 체험을 거쳐 올해까지 4년 연속 이어지고 있다.
올해는 관계사인 하나자산운용도 참여해 하나금융그룹 계열사 간 협업을 기반으로 한 사회공헌 활동으로 진행됐다. 하나증권은 행사 운영 전반을 지원했으며, 하나자산운용과 함께 총 1000만원을 학교 보건실 환경 개선 비용으로 후원했다.
이밖에 양사 임직원들은 서울맹학교 학생들에게 단체 티셔츠와 블루투스 스피커를 전달하며 응원의 마음도 전했다.
강성묵 하나증권 대표이사는 "서울맹학교와 매년 함께하는 봄나들이 행사가 벌써 4년째 이어져 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 당사는 지역사회와 상생하는 다양한 방법을 모색하고 실천할 것"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com