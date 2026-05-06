한병도, 與 원내대표 연임 성공…"연말까지 국정과제 입법 마무리할 것"

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과반수 이상 찬성 득표…내년 5월까지 1년 임기

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 한병도 의원(전북 익산을·3선)이 6일 더불어민주당 원내대표에 선출되면서 연임에 성공했다.

민주당은 이날 서울 여의도 국회에서 원내대표 선출을 위한 의원총회를 연 결과 과반 이상 찬성으로 한 의원이 원내대표로 선출됐다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 더불어민주당 원내대표 선거에 단독 입후보한 한병도 의원이 6일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제22대 국회 3기 원내대표 선출 의원총회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.05.06 jk31@newspim.com

이번 선거는 한 원내대표만 단독 입후보해 찬반 형식으로 이뤄졌다. 후보자 득표 결과는 민주당 선거관리위원회 결정에 따라 공개되지 않았다. 이날 국회의원 투표 결과는 지난 4~5일 진행된 권리당원 온라인 투표와 합산됐다.

민주당 원내대표 선거는 의원 투표 80%와 권리당원 투표 20%로 결정된다. 권리당원 투표는 지난 4일 오전 9시부터 5일 오후 6시까지 진행됐다.

한 원내대표는 수락 연설에서 "지방선거 승리부터 중동 위기 극복, 민생 회복까지 할 일이 산적해 있다"며 "지방선거 압승으로 국정운영에 동력을 확보하고 국회에서 입법으로 대통령을 든든히 지원할 것"이라고 밝혔다.

이어 "연말까지 국정과제 입법을 모두 마무리하겠다"고 했다.

또 "이재명 정부의 성공이 국민의 성공이고 대한민국의 성공이며 민주당의 성공"이라며 "앞으로 1년이 골든타임"이라고 말했다.

앞서 정청래 민주당 대표는 한 의원을 두고 "참 온화한 성격에 유연한 리더십을 갖고 매사 꼼꼼하게 일을 챙기는 디테일이 강한 리더"라고 평했다.

정 대표는 "한 의원은 '어쩌면 저렇게 과감할까? 그리고 판단이 빠르고 정확할까?'라고 생각했다"며 "사물의 현상을 꿰뚫어 보고 매 순간 판단하고 실행하는 놀라운 실천력"이라고 추켜세웠다.

이어 "지방선거가 한 달도 채 남지 않는 상황이다 보니 원내 리더십의 안정성과 연속성이 아주 중요하다는 생각"이라고 말했다.

정치권에서 한 의원은 온건한 성품으로 여야를 가리지 않고 원만한 관계를 유지해온 인물로 평가된다.

한 의원은 전임 김병기 전 원내대표가 각종 의혹으로 자리에서 물러난 이후 지난 1월 실시된 보궐선거를 통해 원내대표로 선출됐다. 김 전 원내대표의 남은 임기를 수행한 뒤, 지난달 21일 자리에서 물러나며 연임 도전을 공식 선언했다.

새 원내대표의 임기는 내년 5월까지 1년이다.

chogiza@newspim.com