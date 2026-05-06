코스콤, 15일까지 'D-테스트베드' 참여 핀테크 기업 모집

AI 핵심 요약beta
- 코스콤이 15일까지 2026년 D-테스트베드 사업에 참여할 핀테크 기업을 모집했다.
- D-테스트베드는 핀테크 기업이 금융·비금융 결합 데이터와 안전한 분석 환경을 활용해 혁신 아이디어를 검증하는 금융위원회 지원 사업이다.
- 올해는 생성형 AI 수요 증가에 따라 고성능 GPU 연산 환경을 제공하는 전형을 신설했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 코스콤이 오는 15일까지 '2026년 D-테스트베드' 사업에 참여할 핀테크 기업을 모집한다.
코스콤이 6일 배포한 보도자료에 따르면 D-테스트베드는 핀테크 기업과 예비 창업자가 금융·비금융 결합 데이터와 안전한 분석 환경을 활용해 혁신 아이디어를 실증·검증할 수 있도록 지원하는 금융위원회 핀테크 지원 사업이다.
코스콤은 해당 사업에서 데이터 제공과 분석 환경 운영 등을 담당하고 있다. 참여 기업에는 ▲금융·비금융 결합 데이터 ▲원격 데이터 분석 환경 지원 ▲분야별 전문가 멘토링 ▲타당성 평가 의견서 등이 종합적으로 제공된다.
올해는 생성형 AI 및 데이터 기반 금융서비스 개발 수요가 급증함에 따라, 고성능 AI 연산 환경을 제공하는 'GPU 지원 전형'을 신설했다. 이를 통해 참여 기업은 자체 보유 데이터를 활용해 새로운 AI 모델을 개발·검증할 수 있도록 고성능 GPU 기반 연산 환경을 지원받게 된다.
김성덕 코스콤 디지털자산사업본부장은 "이번 사업을 통해 핀테크 기업들이 아이디어를 실제 서비스로 연결할 수 있는 기회가 될 것"이라며 "AI 개발 인프라 구축에 따른 비용 부담을 낮추고 다양한 혁신 서비스 개발을 촉진하는 데 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com