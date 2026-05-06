HMM, 호르무즈 화재 선박 예인선 확보...이르면 7일 두바이 도착

AI 핵심 요약beta
- HMM이 6일 호르무즈 해협 HMM 나무호를 두바이로 예인한다.
- 4일 폭발·화재 발생했으나 선원 24명 모두 무사했다.
- 7일 도착 후 한국선급 등 참여해 화재 원인 조사한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 호르무즈 해협 인근에서 폭발 및 화재가 발생했던 HMM 나무호 선박이 6일 두바이로 예인된다. 이르면 오는 7일 예인을 마친 뒤 화재 원인을 조사할 예정이다.
HMM에 따르면, 지난 4일 오후 호르무즈 해협 인근에서 화재가 발생한 HMM 나무(NAMU)호가 이날 오후부터 두바이항으로 예인된다. 이르면 7일 오후나 8일 새벽 두바이에 도착할 것으로 예상된다. 예인을 마친 뒤엔 본격적인 화재 원인 조사에 돌입할 것으로 보인다.
HMM 관계자는 "예인선을 확보했으며, 일정은 여러 변수가 있어 미정이지만 오늘(6일) 오후 늦게부터 작업을 시작하면 빠르면 내일밤이나 모레 새벽 두바이로 도착할 것으로 예상된다"고 밝혔다.
조사에는 두바이 현지의 한국선급 지부 인력, 중앙해양안전심판원 소속 조사관, 소방청 감식 전문가 등이 참여할 계획이다.
HMM 나무호는 HMM이 운용하는 파나마 국적의 선박으로, 지난 4일 오후 8시 40분경(한국시간) 호르무즈 해협 인근에서 폭발과 함께 화재가 발생했다. 탑승 중이던 한국 국적 선원 6명을 포함한 전체 선원 24명 모두 피해를 입지 않은 것으로 확인됐다.
tack@newspim.com