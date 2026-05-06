임기근 기획처 차관, 게이츠재단 접견…"ODA 예산 성과관리 강화, 내년도 반영"

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[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 기획예산처는 임기근 기획처 차관이 6일 조 세렐(Joe Cerrell) 게이츠 재단 대외협력 총괄이사를 접견하고, 국제개발협력의 효과성을 높이기 위한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

게이츠 재단은 세계 보건 증진, 교육 개선, 빈곤 감소를 목표로 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자가 2000년 설립한 민간 자선단체다.

지난해 8월 빌 게이츠 이사장이 방한해 이재명 대통령을 만나 글로벌 보건 및 공적개발원조(ODA) 협력 방안을 논의한 바 있으며, 이번 방한은 그 후속 논의 차원에서 이뤄졌다.

임기근 기획처 차관이 6일 조 세렐(Joe Cerrell) 게이츠 재단 대외협력 총괄이사를 접견하고, 국제개발협력의 효과성을 높이는 방안을 논의했다. 사진은 임 차관이 지난달 6일 서울 영등포구 중소기업중앙회에서 열린 '제7차 재정집행 점검회의'를 주재, 모두발언을 하고 있다.[사진=뉴스핌DB]

임 차관은 게이츠 재단이 글로벌 보건과 지속가능개발 분야에서 혁신적 접근과 다양한 파트너십을 통해 성과를 내온 점을 높게 평가했다. 특히 재단의 재원을 바탕으로 민간 자원과 기술을 결합하는 협력 방식이 개발원조의 효과성을 높이는 모범 사례라고 강조했다.

양측은 국제보건기술연구기금인 라이트재단 등 한국과 게이츠 재단 간 글로벌 보건 협력사업의 성과와 의미를 재확인했다. 또 기업과 시민사회 등 다양한 주체가 참여하는 유망 협력사업을 발굴할 필요가 있다는 데 의견을 같이했다.

라이트재단은 국제 보건 형평성을 높이는 연구개발(R&D)을 지원하기 위해 우리 정부와 게이츠 재단, 한국 생명과학 분야 기업이 3자 협력 방식으로 설립한 민관 협력 비영리재단이다.

조 세렐 총괄이사는 "한국은 ODA 수혜국에서 공여국으로 전환한 드문 사례"라며 "국제사회에서 책임 있는 기여를 해온 점을 높이 평가한다"고 말했다. 이어 "한국 정부가 ODA 지원 확대를 통해 더 큰 리더십을 발휘해 달라"고 당부했다.

임 차관은 "한국의 ODA가 더 필요한 곳에 더 효율적이고 혁신적인 방식으로 지원될 수 있도록 외교부 등 ODA 주관부처와 협력하겠다"며 "예산 집행과 성과관리 전 과정을 면밀히 점검하고, 그 결과를 차기 예산안 편성 등에 반영해 나가겠다"고 말했다.

wideopen@newspim.com