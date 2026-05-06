정원오·우상호 후보, 국회서 정책 협약식…"서울-강원 상생 통해 '윈윈'"

AI 핵심 요약beta
- 정원오 서울시장 후보와 우상호 강원지사 후보가 6일 정책협약을 체결했다.
- 서울-강원 교통망 확충과 인구 유입 주거모델 구축에 합의했다.
- 캠핑장 조성과 농특산물 확대 등 상생 내용을 포함했다.
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 6·3 지방선거에 출마하는 더불어민주당의 정원오 서울시장 후보와 우상호 강원특별자치도지사 후보가 6일 정책협약을 체결하고 서울과 강원도 지역을 연결하는 교통망 확충 등에 힘쓰기로 했다.
정원오 서울시장 후보와 우상호 강원지사 후보는 이날 오후 국회 내 분수대 앞에서 기자회견을 열고 "이날 협약은 앞으로 대한민국 균형 발전이 서로에게 도움이 되기 위한 협약"이라고 말했다.
이번 협약에는 ▲지방 인구 유입 상생형 주거모델 구축 ▲서울시민 여가지원을 위한 강원도 내 캠핑장 및 산림휴양시설 공동 조성 ▲서울 근로자 강원 체류형 근무 프로그램 운영 ▲강원도산 농특산물의 서울시 공공급식 및 직거래 장터 확대 ▲양 지역 간 교통망 확충 및 고향사랑 기부제 연계 내용이 포함됐다.
우 후보는 "그동안 대한민국의 지방자치는 각 지방정부가 자기만의 아젠다에 몰두해 협력과 협치의 과정이 부족했다"며 "강원도가 갖고 있는 좋은 자연자원과 청정한 농수산 식품들이 서울시민들과 공유됨으로써 서로에게 윈윈 하는 협약"이라고 말했다.
정 후보는 "강원도는 서울과 가장 가까이에 있는 지방정부 중 하나"라며 "서울시민들도 가장 여행하고 싶어 하고 교류를 가장 많이 하고 싶어하는 지방정부다. 앞으로 상생을 통해 서로 윈윈하고 다시 더 커지는 서울과 지방이 되길 바란다"라고 했다.
chogiza@newspim.com