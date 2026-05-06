[내일날씨] 전국 대체로 흐려…중부지방 오후부터 비

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예상 강수량 5mm내외

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 목요일인 7일은 전국이 대체로 흐린 가운데 강원영동을 제외한 중부지방은 오후부터 밤까지 비가 내리겠다.

6일 기상청과 케이웨더에 따르면 오는 7일 한반도는 일본 남쪽 해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들다가 오후부터 북쪽을 지나는 기압골의 영향을 받겠다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 비가 내리는 3일 오후 서울 동작구 국립중앙박물관을 찾은 시민들이 우산을 쓰고 산책을 하고 있다. 2026.05.03 khwphoto@newspim.com

전국이 대체로 흐리겠으나 밤부터 차차 맑아지겠다. 강원영동을 제외한 중부지방은 오후부터 밤까지 비가 내리겠다.

예상 강수량은 수도권, 강원영서, 충청도 5mm내외다.

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 12도 ▲인천 13도 ▲수원 12도 ▲춘천 10도 ▲강릉 18도 ▲청주 12도 ▲대전 12도 ▲전주 12도 ▲광주 11도 ▲대구 11도 ▲부산 13도 ▲울산 12도 ▲제주 13도다.

최고기온은 ▲서울 19도 ▲인천 18도 ▲수원 20도 ▲춘천 21도 ▲강릉 25도 ▲청주 23도 ▲대전 24도 ▲전주 23도 ▲광주 23도 ▲대구 27도 ▲부산 23도 ▲울산 26도 ▲제주 21도다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.

바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.

lahbj11@newspim.com