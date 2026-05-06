[6·3 지선] 정원오, '지하철 노선-심야버스 연계' 공약 발표

AI 핵심 요약beta
- 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 6일 지하철 팔로워 버스 공약을 발표했다.
- 심야버스를 지하철 연계 순환망으로 전환하고 노선번호를 지하철 호선과 맞췄다.
- 지하철 사고 시 대체 수단으로 활용하며 시민 수요에 맞춘 심야 교통체계를 구축한다.
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 지하철이 운영하지 않는 시간대에 주요 지하철 노선과 연계에 운행하는 심야버스 체계를 도입하겠다는 '지하철 팔로워 버스' 공약을 6일 발표했다.
지하철 팔로워 버스는 심야버스 노선을 지하철과 연계한 '순환망'으로 전환하는 게 공약의 골자다. 또 시민들이 심야버스를 더 쉽게 이용할 수 있도록 버스 노선번호 체계를 지하철 호선 숫자와 연계해 정비할 계획이다.
아울러 지하철 사고나 재난 등으로 갑작스럽게 지하철 사용이 어려워질 때도 심야버스가 대체 교통수단으로 활용될 수 있도록 운영 체계를 마련할 방침이다.
정 후보는 "단순히 심야버스를 늘리는 방식이 아니라, 실제 시민의 이동 수요에 맞춰 지하철 중심의 심야 교통체계로 바꾸는 것"이라며 "지하철은 끊겨도 시민의 삶은 멈추지 않는다. 서울의 밤길을 더 끊김 없이 연결하겠다"고 밝혔다.
한편 이번 공약은 정 후보가 휴대폰 직접 문자 소통·디지털 플랫폼 '서울의 목소리' 등을 통해 수집·정리·검토한 후 만들고 있는 '세·아·정(세금이 아깝지 않은 정책)' 시리즈 중 하나다.
100wins@newspim.com