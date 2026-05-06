[패치노트] 창세기전 모바일·미르의 전설3·길드워2 비전 오브 이터니티 外

AI 핵심 요약beta
- 라인게임즈는 6일 창세기전 모바일에 자드 캐릭터와 스토리 8장 업데이트했다.
- 위메이드는 6일 미르의 전설3 몽환서버 이벤트를 시작해 고속 성장 지원한다.
- 엔씨는 12일 길드워2 확장팩 업데이트 출시하고 카카오게임즈는 SMiniz에 꾸미기 시스템 추가했다.
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[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 라인게임즈는 '창세기전 모바일'에 신규 캐릭터 '자드'와 전용 무기, 기사단전 실험실 등 콘텐츠를 업데이트했다. 스토리 8장과 월드보스 시즌33도 추가됐다. 5월 19일까지 출석·패스 이벤트로 소환권, 전설 룬·장비, 자드 성장 보상을 제공한다.
위메이드 '미르의 전설3'가 6일 '2026 몽환서버' 이벤트를 시작, 6월 10일까지 5주간 운영된다. 35레벨 캐릭터 즉시 생성, 경험치 50% 추가·요구량 1/5로 고속 성장이 가능하다. 전용 아이템 '기령'과 장비·보상 강화, 본 서버 경험치 최대 65% 이전 및 순위·레벨 달성 보상도 제공된다.
엔씨는 '길드워2' 확장팩 '비전 오브 이터니티'의 대규모 업데이트 '디 온리 웨이'를 5월 12일 출시한다. 신규 지역 '이터니티스 가든', 유물 6종, 전설 악세서리, 보상 콘텐츠 등이 추가되며, 트레일러도 공개됐다. 확장팩 구매자는 모든 업데이트를 추가 비용 없이 이용 가능하다.
카카오게임즈는 'SMiniz(슴미니즈)'에 로비 테마·아티스트 배치 꾸미기 시스템을 추가하고, NCT 데뷔 10주년 기념 미션으로 포토 데코와 재화를 제공한다. 퍼즐 개인·클럽 포인트 이벤트, 복귀 유저 출석 보상, 업적 보상 시스템도 함께 진행한다.
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