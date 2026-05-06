권명호 동서발전 사장, 전사 내부통제·위험관리 체계 강화 나서

AI 핵심 요약beta
- 권명호 한국동서발전 사장이 6일 내부통제 강화에 나섰다.
- 본사에서 제1차 내부통제위원회를 열고 2026년 운영계획을 세웠다.
- 실무위원회 효율화와 위험관리 인식 확산 등 12개 과제를 추진한다.
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12대 핵심 실행과제 수립
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 권명호 한국동서발전 사장이 전사 내부통제와 위험관리 체계 강화에 나섰다.
동서발전은 6일 본사에서 권명호 사장 등이 참석한 가운데 본사 전 처장을 대상으로 제1차 내부통제위원회를 개최했다고 밝혔다.
동서발전은 2026년도 내부통제 운영 기본계획으로 ▲내부통제 실무위원회 운영체계 효율화 ▲경영진 및 실무자 전문역량 강화 ▲전 직원 위험관리 인식 확산 등 12개 실행과제를 발굴하고 전사적으로 추진할 계획이다.
또한 외부위원들은 객관적이고 전문적인 시각에서 한국동서발전의 위험관리 체계를 점검하고 내부통제 운영 방향에 대한 의견을 제시했다.
권명호 사장은 "내부통제는 지속 가능한 성장을 담보하는 가장 강력한 방어선"이라며 "전사적인 위험 관리 문화를 확립하고, 공공부문의 다양한 위험에 선제적으로 대응하기 위해 내부통제 체계를 구축하는데 최선을 다하겠다"고 강조했다.
gkdud9387@newspim.com