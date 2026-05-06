"하천을 시민에게"…이장우, 대전천 하상도로 지하화 공약

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이장우 국민의힘 대전시장 후보가 대전천 하상도로를 지하화하고 지상부를 친수공원으로 조성하는 내용을 담은 '제2차 교통혁명 공약'을 발표했다.

이 후보는 6일 대전천 하상도로를 승용차 전용 지하차도로 전환하고 지상은 시민 친화형 수변공원으로 조성하는 '대전 리버뷰 프로젝트'를 추진하겠다고 밝혔다.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이장우 국민의힘 대전시장 후보가 6일 대전천 하상도로 지하화 공약을 발표하고 있다. 2026.05.06 nn0416@newspim.com

이번 공약은 앞서 발표한 '3~6호선 무궤도 트램 임기 내 개통'에 이은 두 번째 교통 분야 핵심 공약이다.

사업 대상지는 동구 천동부터 서구 둔산동까지 이어지는 총연장 6.42km 구간이다. 왕복 4차로 규모의 하저터널을 조성하며 설계속도는 시속 70km 수준이다.

총사업비는 약 6700억 원 규모로 추산되며 민자사업 방식과 재정사업 전환 여부를 검토할 계획이다.

현재 대전천 고수부지는 하상도로로 활용되면서 친수·생태 기능이 제한되고 있다는 지적을 받아왔다. 또 집중호우 시 침수 문제가 반복되고 있고 원도심 주거환경과 재개발·재건축 사업에도 영향을 미치고 있다는 분석이 제기돼 왔다.

이 후보 측은 하루 최대 7만 3000대 수준의 교통량을 고려할 때 단순 도로 확장보다 입체적 교통체계 전환이 필요하다고 설명했다.

공약에 따르면 하상도로 지하화 이후 지상부는 생태·친수공간 중심의 공원으로 조성된다.

이장우 후보는 "대전천을 중심으로 교통·환경·경제를 동시에 개선하는 도시 전환 프로젝트"라며 "원도심과 신도심을 연결하는 수변도시 모델을 구축하겠다"고 말했다.

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