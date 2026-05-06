삼성액티브자산운용, 코스닥 지수 활용 공모펀드 '코스닥FOCUS' 출시

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제약바이오, 우주항공 등 7대 성장 산업 기반 옥석 가리기

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성액티브자산운용이 코스닥 지수를 활용한 공모펀드를 선보인다.

삼성액티브자산운용은 6일 코스닥 유망 핵심주를 선별해 액티브한 투자를 추구하는 '삼성액티브 코스닥FOCUS 펀드'를 출시했다고 밝혔다.

회사에 따르면 해당 펀드는 지난 3월에 상장한 'KoAct 코스닥액티브' ETF와 유사한 전략으로 운용될 예정이다. 다만 공모펀드 특성상 ETF 대비 매매 편의성이 좋고 압축된 포트폴리오보다는 10% 정도 더 분산 투자할 가능성이 높다.

[사진=삼성액티브자산운용]

삼성액티브자산운용은 코스닥 시장을 ▲제약바이오 ▲우주항공∙방산 ▲AI SW ▲반도체 소재∙부품∙장비 ▲ESS∙에너지 ▲로봇 ▲미디어엔터∙소비재 업종 등 7대 핵심 성장 산업으로 분류했다.

회사는 "1600여 개의 코스닥 상장사 중 삼성액티브가 엄선한 800여 개의 투자 유니버스를 구축했다"며 "세상의 변화를 주도하면서도 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업을 발굴하겠다는 의지"라고 강조했다.

운용을 총괄하는 김지운 삼성액티브자산운용 운용2본부장은 중소형주 펀드 운용의 오랜 경험을 바탕으로 삼성액티브 코스닥FOCUS 펀드를 운용할 계획이다. 리서치센터의 시니어 애널리스트들과 분야별 전문성을 갖춘 액티브 ETF 운용역 전원이 참여하는 전담 TF가 같이 지원한다는 구상이다.

김지운 본부장은 "코스닥은 인구 구조의 변화, 에너지 전환, AI 혁신 등 세상의 모든 변화가 가장 먼저 투영되는 역동적인 시장"이라며 "작년부터 본격화된 대형주 상승 이후에는 중소형주로 상승세가 확산될 가능성이 높으며, 국민성장펀드의 판매 등도 코스닥 중소형주 시장에 긍정적인 흐름을 이어갈 것으로 전망한다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com