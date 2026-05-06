[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 위성락 청와대 국가안보실장은 6일 미국이 제안한 '해방 프로젝트(프로젝트 프리덤·Project Freedom)'와 관련해 "한국도 검토를 중단한다"고 밝혔다.
위 실장은 이날 청와대 춘추관에서 브리핑을 갖고 "최근 미국 측이 호르무즈 해협의 자유 항행과 관련한 몇 가지 제의를 해왔다"며 "미국이 내놓은 해양자유구상(MFC)을 검토하고 있던 상황에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 '해방 프로젝트'라는 개념을 내놓으면서 한국이 미국 임무에 참여할 때가 됐다고 언급했다"고 설명했다.
위 실장은 이어 "미국의 요청에 대해 한국 정부는 해협 통항에 대한 기본 입장을 바탕으로 검토를 하고 있었으나, 트럼프 대통령이 오늘 오전, 이란과의 최종 합의를 위한 진전이 있다는 점을 고려해 해상 봉쇄 조치는 유지하되, '해방 프로젝트'는 중단한다고 밝혔다"고 전했다.
위 실장은 "한국 정부는 MFC를 검토 중이었고, '해방 프로젝트'도 검토를 하려고 하는데 작전이 종료됐다"며 "그 검토가 꼭 필요하지는 않게 됐다"고 말했다.
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[속보] 청와대 "美 '해방 프로젝트' 중단…한국도 검토 중단"
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 위성락 청와대 국가안보실장은 6일 미국이 제안한 '해방 프로젝트(프로젝트 프리덤·Project Freedom)'와 관련해 "한국도 검토를 중단한다"고 밝혔다.