컬리, 네이버서 330억 자금 조달…기업가치 2.8조 인정

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네이버 지분 6.2%로 확대…전략적 협력 강화

물류·신사업 투자 확대…중장기 성장 동력 확보

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 컬리가 네이버로부터 330억원 규모의 자금을 조달한다. 이번 투자로 중장기 성장 기반을 강화할 실탄을 확보하게 됐다.

컬리는 6일 공시를 통해 네이버를 대상으로 한 330억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 발행 예정 주식은 보통주 49만8882주이며, 발행가는 주당 6만6148원이다.

컬리 로고. [사진=컬리 제공]

네이버는 신주 전량을 인수하며 컬리 지분율을 6.2%까지 확대하게 된다. 발행가는 최근 투자 라운드를 기준으로 양사 협의를 거쳐 산정됐으며, 이를 통해 컬리 기업가치는 약 2조8000억원 수준으로 인정받았다.

컬리는 이번 유상증자를 통해 확보한 약 330억원의 자금을 물류 인프라 확충과 신사업 추진 등 중장기 성장 기반 강화에 투입할 계획이다.

김슬아 컬리 대표는 "이번 투자를 기점으로 양사는 전략적 파트너로서 협력 관계를 한층 강화하고, 실질적인 시너지 창출과 비약적인 성장을 이뤄낼 계획"이라고 말했다.

그간 양사는 협력 관계를 이어오고 있다. 지난해 4월 전략적 제휴를 체결한 데 이어 같은 해 9월 네이버플러스 스토어 내 온라인 장보기 전문관 '컬리N마트'를 선보인 바 있다. 컬리 물류 자회사 컬리넥스트마일은 네이버 스마트스토어 및 브랜드스토어 상품에 대한 샛별배송도 맡고 있다.

nrd@newspim.com