넥사다이내믹스, 신작 드라마 '협반' 메인 투자

드라마 IP 확보해 K-콘텐츠 커머스 사업 확장

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= K-콘텐츠 커머스 전문기업 넥사다이내믹스는 장근석 배우 주연의 신작 드라마 '협반– 보스가 우리집에 산다'에 메인 제작투자자로 참여한다고 6일 밝혔다.

회사는 일반적인 제작비 투자와 달리 작품의 메인 제작투자사로서 드라마 IP 지분을 바탕으로 부가판권, PPL·협찬, 광고·마케팅, 커머스 연계 등 다양한 부대사업 수익화 가능성을 함께 확보하는 구조다.

회사에 따르면 이번 작품은 일본 소설 원작으로 현지에서 만화와 드라마로도 흥행한 콘텐츠를 한국 정서에 맞게 리메이크했다. 한식과 청춘의 일상, 코미디, 느와르 요소를 결합한 8부작 미니시리즈로 기획됐으며, 식사를 매개로 사람 사이의 관계와 감정, 청춘의 고단함, 일상의 위로를 풀어내는 휴먼 드라마적 성격을 갖췄다.

넥사다이내믹스 로고. [사진=넥사다이내믹스]

특히 이번 작품은 한식이 주요 소재로 등장한다는 점에서 넥사다이내믹스가 추진 중인 K-콘텐츠 커머스 사업과도 맞닿아 있다. 매회 등장하는 음식과 레시피, 캐릭터, 공간, 스토리 설정은 향후 숏폼 영상, SNS 콘텐츠, 굿즈, 브랜드 협업, PPL, 협찬 등 다양한 방식으로 확장될 수 있다.

넥사다이내믹스는 드라마 IP를 중심으로 시청 경험이 디지털 콘텐츠와 브랜드 소비로 이어지는 구조를 모색할 계획이다. 드라마 속 음식과 라이프스타일 요소를 활용한 레시피형 숏폼, 출연 캐릭터 기반 2차 콘텐츠, MCN 네트워크를 통한 리뷰·확산 콘텐츠, K-푸드·K-뷰티·라이프스타일 브랜드와의 협업 등이 가능하다.

또한 협력브랜드인 비알머드의 해외 인지도 확대에도 힘쓸 예정이다. 2차 콘텐츠와 라이브커머스, 해외 유통 채널 프로모션과도 연계해 브랜드 경험과 구매 전환을 함께 설계할 계획이다.

회사 관계자는 "콘텐츠는 소비자가 즐기는 것에서 그치지 않고, 팬덤과 관심을 만들고 브랜드 경험과 소비로 이어질 수 있는 자산"이라며 "이번 투자를 통해 드라마 IP의 수익화 가능성과 콘텐츠 기반 커머스 모델을 함께 검토해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

한편 넥사다이내믹스는 최근 K-콘텐츠 커머스 사업 확대를 추진하며 콘텐츠 IP, MCN, AI 콘텐츠 제작, 브랜드 커머스를 연결하는 사업 구조를 구상하고 있다. 회사는 이번 드라마 투자를 계기로 콘텐츠를 기반으로 한 신규 수익원 발굴과 사업 확장 가능성을 단계적으로 검토해 나간다는 방침이다.

nylee54@newspim.com