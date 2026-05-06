KDB생명, AI 기반 고객DB 마케팅 플랫폼 구축

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KDB생명은 영업 현장의 효율성을 높이고 설계사 활동을 체계적으로 지원하기 위해 인공지능(AI) 기술을 접목한 '고객DB 마케팅 플랫폼'을 구축했다고 6일 밝혔다.

이번 플랫폼은 데이터를 기반으로 고객 니즈를 보다 정교하게 분석하고, 설계사들이 현장에서 적시에 영업 활동을 할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 한태희 기자 = KDB생명 타워 전경 [사진=KDB생명] 2023.04.21 ace@newspim.com

KDB생명은 신규 플랫폼에 DB 배분 직후 일정 기간을 '골든타임'으로 설정하고, 해당 시간 내 영업 활동이 집중될 수 있도록 지원 체계를 구축했다. 회사 측은 설계사의 현장 경험과 플랫폼의 데이터 분석 기능을 결합해 고객 응대의 적시성과 영업 효율을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

사전 파일럿 테스트에서는 AI 기반 데이터 분석이 기존 수기 방식 대비 영업 성과 개선에 효과가 있는 것으로 나타났다. 이에 따라 KDB생명은 최신 알고리즘을 적용해 분석 정확도를 높이고 시스템 고도화를 지속 추진할 계획이다.

특히 이번 플랫폼은 DB 배분부터 성과 모니터링까지 전 과정을 통합 관리할 수 있도록 설계됐다. KDB생명은 이를 내부 영업망과 연계해 설계사들이 현장에서 즉시 데이터를 활용할 수 있도록 운영할 방침이다.

남규현 KDB생명 전속채널실장은 "현장 설계사들이 보다 효율적으로 영업할 수 있는 환경 조성에 중점을 뒀다"며 "앞으로도 AI 모형 고도화를 통해 현장에서 체감할 수 있는 영업 지원을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

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