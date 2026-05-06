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2026.05.06 (수)
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화장품·농수산식품도 '수출효자'…정부, 주요품목 15대→20대 확대개편

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AI 핵심 요약

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  • 산업통상부가 6일 수출통계를 6년 만에 개편했다.
  • 주력 수출 품목을 15대에서 20대로 확대해 화장품 등 5개 성장 품목을 추가했다.
  • 반도체·자동차 등 세부 품목을 조정하고 6월부터 신규 기준 적용한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

산업부, 수출통계 6년 만에 개편
주요 수출품목 15대→20대 늘려
전기기기·비철금속·생활용품 추가

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 정부가 '수출 효자' 5개 품목을 주요 품목에 포함시켜 집중 관리한다.

화장품과 농수산식품, 생활용품, 전기기기, 비출금속 등 최근 성장세가 높은 5개 품목을 추가했다.

산업통상부는 수출입 분석을 위한 수출통계를 지난 2020년 이후 6년 만에 개편했다고 6일 밝혔다.

수출 다변화 동향을 반영해 15대 주력 수출 품목을 20대 품목으로 확대하고, 산업 및 수출 구조, 품목에 대한 설명력 등을 고려해 세부품목을 조정했다.

◆ 생활용품 등 급성장 품목 추가

산업부는 우선 최근 수출 동향을 고려해 15대 주력 수출 폼목을 20대로 확대했다.

최근 수출이 증가하고 있는 전기기기, 비철금속, 농수산식품, 화장품, 생활용품을 주력 품목으로 포함시켰다. 지속적으로 통계를 제공해 해당 품목에 대한 수출 동향을 보다 쉽게 파악할 수 있도록 할 예정이다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.05.06 dream@newspim.com

이번 개편에는 수출 규모와 통계 예측·분석 가능성, 정책 방향과의 부합성, 산업의 위상 등을 고려해 반영했다. 20대 주력 수출 품목의 2025년 수출 비중은 86.3%로 기존 15대 품목(77.2%)보다 상승했다.

산업부 관계자는 "현 산업 및 수출 구조를 고려해 주요 품목의 세부 항목을 조정했다"고 설명했다.

◆ 수출품목 현실에 맞게 대폭 손질

산업부는 또 산업 및 수출 구조, 품목에 대한 설명력 등을 고려해 반도체, 자동차, 바이오헬스 등 주요 품목의 세부품목을 조정했다.

반도체는 집적회로라는 동일 코드내 메모리반도체와 시스템반도체가 혼재했으나, 각각 구분하여 통계를 제공하고 메모리반도체는 D램과 낸드 등으로 세분화했다.

자동차는 차종과 파워트레인이 같은 레벨의 코드에 존재하여 혼란이 있었으나, 차종을 상위 레벨4단위로, 파워트레인별을 하위 레벨6단위로 재편하고, 신차·중고차를 구분해 수출 동향을 쉽게 파악 할 수 있도록 했다.

바이오헬스는 별도 MTI 코드를 신설하고 세부항목을 의약품, 의료기기로 분류해 분야별 수출 현황을 파악할 수 있도록 했다.

철강은 글로벌 시장에서 통용되는 철강재과 세부항목을 일치시키기 위해 기존 철강재에 포함되어 있던 기타철강재, 원부자재 등을 기타 철강금속제품으로 이관했다.

배터리는 최근 수출이 증가하고 있는 리튬이온배터리가 기타축전지에 포함되어 있었으나 별도 코드를 신설하고, 다른 분류 항목에 흩어져있던 배터리 소재(양극재, 전해액, 분리막 등)도 하나의 코드로 통합하여 신설했다.

섬유는 섬유소재·제품임에도 타 분류항목에 혼재되어 있던 천연소재(기존 농수산식품), 가방·신발·벨트(기존 생활용품) 등을 이관해 통계의 대표성을 확보했다.

일반기계는 하위 분류(제조장비, 산업기계, 에너지기계, 기계부품)를 업계 요청 사항을 반영해 실제 산업별 분류와 일치시켜 통계 활용도를 제고했다.

이번 개정안은 MTI 코드(산업별 무역코드) 기준 개정으로 통계적 왜곡이 발생하지 않도록, 과거 자료(2022년 이후)도 소급해 통계적 일관성 등을 유지토록 했다.

아울러 오는 6월 1일부터 향후 매월 발표되는 수출입 동향 보도자료에도 개정된 기준을 반영할 예정이다.

산업부 관계자는 "이번 개정안은 약 4개월간 업종별 협단체 등 전문가 의견과 내부 논의를 종합해 마련됐다"면서 "세부 변경사항과 HSK-MTI 연계표 등은 8일 공개되는 한국무역협회 보도자료를 통해 공개할 예정"이라고 설명했다.

dream@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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