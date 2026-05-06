KB국민은행, 사회복지시설 어린이 500여명에 선물 지원금

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 6일 어린이날 맞아 취약계층 아동 대상 '내 맘대로, 어린이날!' 전달식을 열었다.
- 'KB국민행복 희망 프로젝트'로 전국 25개소 500여명 아이들에게 선물 구매비를 지원했다.
- 행사 꾸러미와 '나다움 활동'을 제공해 아이들의 자존감을 키웠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행(은행장 이환주)은 어린이날을 맞아 취약계층 아동을 대상으로 한 '내 맘대로, 어린이날!' 전달식을 서울 동작구 위더스지역아동센터에서 개최했다고 6일 밝혔다.
사업은 'KB국민행복 희망 프로젝트'의 일환으로, 모든 아동들이 소외되지 않고 어린이날을 즐기게 하고자 마련됐다. 전국 사회복지시설 25개소 약 500여명의 아이들을 대상으로 선물 구매비를 지원하고 아이들이 직접 원하는 선물을 선택해 구입할 수 있도록 했다.
어린이날 행사를 위한 행사 꾸러미도 각 기관에 발송됐다. 행사 꾸러미는 대형 과자 상자, 키링, 축하 엽서로 구성됐으며, 이를 활용해 각 기관에서는 어린이날 행사를 진행할 예정이다.
아울러 각 기관에서 아이들이 자신의 강점을 발견할 수 있는 '나다움 활동(강점 애칭 명함 만들기)' 운영도 지원해 아이들이 서로의 강점을 발견하고 칭찬하며 건강한 자존감을 키울 수 있도록 했다.
peterbreak22@newspim.com