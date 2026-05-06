신한금융, 금융권 최초 '보이스피싱 공동대응 원스톱 서비스'

AI 핵심 요약beta
- 신한금융그룹이 6일 보이스피싱 공동대응 서비스로 2주 만에 8억원 피해를 예방했다.
- 은행·카드 등 그룹사 FDS를 연계해 의심거래 1111건 분석하고 41건 탐지했다.
- 금융위 혁신서비스 지정 후 지난달 10일 가동하며 그룹 차원 통합 체계를 구축했다.
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[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한금융그룹(회장 진옥동)은 6일 금융권 최초로 그룹사 간 이상거래탐지시스템(FDS)을 연계한 '보이스피싱 공동대응 원스톱 서비스'를 통해 가동 2주 만에 약 8억원 규모의 고객 자산 피해를 예방했다고 밝혔다.
이번 서비스는 은행·카드·증권·라이프 등 주요 그룹사 간 이상거래 정보를 실시간 공유해 보이스피싱 의심 거래를 조기에 탐지하고 공동 대응하는 체계다.
지난해 9월 금융위원회로부터 혁신금융서비스로 지정된 이후 지난달 10일부터 서비스를 본격 가동했다. 금융권 최초로 그룹사 간 FDS 정보를 연계한 이번 서비스를 통해 약 2주간 의심정보 1,111건을 분석하고 이상거래 41건을 탐지했다.
금융지주회사법상 고객정보의 그룹사 간 공유는 내부 경영관리 목적 등으로 제한돼 있어, 보이스피싱 예방을 위한 이상거래 정보의 실시간 연계에는 제도적 한계가 있었다.
신한금융은 개별 회사 단위로 운영되던 FDS를 그룹 차원으로 통합해 그룹사 간 연계된 거래 흐름을 통합 분석할 수 있는 체계를 구축했다.
아울러 향후 금융당국이 운영하는 보이스피싱 정보 공유·분석 AI 플랫폼 'ASAP'과 연계해 금융권 전반의 피해 확산 예방 체계를 강화해 나갈 계획이다.
peterbreak22@newspim.com