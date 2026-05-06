'고교생 흉기 살해' 20대 남성, 구속영장 신청 예정

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신상정보 공개도 검토

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 고등학생 2명을 흉기로 찔러 사상케 한 20대 남성에 대해 경찰이 구속영장을 신청할 방침이다.

광주 광산경찰서는 살인 등 혐의로 장모(24)씨의 구속영장을 신청할 예정이라고 6일 밝혔다.

경찰은 도주의 우려와 사안의 중대성을 고려했다고 이유를 밝혔다.

살인 사건이 발생한 광주 광산구 월계동 인도. [사진=MBC 방송화면 캡처] 2026.05.06 bless4ya@newspim.com

영장은 이날 오후 중에 신청할 예정이고 검찰이 법원에 청구를 하게 된다. 이후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열린다.

장씨는 전날 0시 11분쯤 광주 광산구 월계동 한 대학교 인근 보행로에서 고교 2학년생 A(17)양을 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.

비명 소리를 듣고 사건 현장에 도착한 B(17)군에게도 중상을 입힌 혐의다.

장씨는 경찰에 극단적인 선택을 고민하던 중 범행을 결심했다고 진술한 것으로 전해졌다.

장씨는 전날 긴급체포돼 구속 수사를 받고 있는 상태다.

한편 광주경찰청은 오는 7~8일 장씨에 대한 신상정보 공개 여부를 결정할 방침이다.

현행법에 따르면 국민의 알권리 같은 여러 요건을 충족하면 피의자의 신상정보를 공개할 수 있다.

bless4ya@newspim.com