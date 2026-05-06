김병욱 후보 "코스피 7000 시대 환영...성남 경제 우상향 위해 앞장설 것"

AI 핵심 요약beta
- 김병욱 민주당 성남시장 후보는 6일 코스피 7000 시대를 맞아 주식시장 성장이 국민 노후의 버팀목이라고 했다.
- 그는 국회의원 시절 공매도 처벌 강화법 발의와 주식리딩방 사기 차단법 통과 등으로 개미투자자 보호에 힘썼다고 밝혔다.
- 국민연금 수익률 1%p 상승 시 연금 고갈을 7년 늦출 수 있다며 성남 경제도 우상향하도록 노력하겠다고 다짐했다.
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"국회의원 때 한국 주식시장 변화 위해 노력"
[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 김병욱 더불어민주당 경기 성남시장 후보는 6일 코스피 7000 시대를 맞아 "주식시장의 성장이 곧 국민의 노후를 지키는 버팀목"이라고 밝혔다.
김 후보는 이날 자신의 페이스북을 통해 "코스피 7000 시대를 진심으로 환영한다"며 "젊은 시절 코스닥 공시과장과 매매심리팀장으로 일하며 기업의 코스닥 상장에 기여하고 자본시장의 심장부에서 실물경제의 흐름을 읽어왔다"고 했다.
그는 "기업의 성장과 투자자들의 현실을 현장에서 직접 지켜보며, 우리 한국 주식시장의 고질적인 '코리아 디스카운트'를 정치가 충분히 제거할 수 있다고 굳게 믿어왔다"고 강조했다.
이어 "국회의원 시절 한국 주식시장의 변화를 위해 노력했다"며 "개미투자자들을 위해 '기울어진 운동장'을 바로잡고자 공매도 처벌 강화법을 발의하고, 주식리딩방 사기 차단법을 통과시켰던 과정들이 떠오른다"고 밝혔다.
김 후보는 "언론보도에 따르면, 증시 호조에 힘입어 국민연금이 올해 200조원의 수익을 냈다고 한다"며 "기금 운용 수익률이 1%p 오를 때마다 연금 고갈 시점을 7년 늦출 수 있다"고 설명했다.
그러면서 "주식시장의 성장이 곧 국민의 노후를 지키는 버팀목"이라며 "성남의 지역 경제도 코스피처럼 우상향할 수 있도록 앞장서서 성남 성공시대를 열겠다"고 다짐했다.
kimsh@newspim.com