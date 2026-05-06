'농어촌기본소득사업' 영양군, 인구 증가세 '뚜렷'...시행 4개월만에 820명 ↑

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인구유입 이어지자 주민 기대감 상승....지역 상권 소비추세 증가

경북도, '기본소득' 사용처 부족 문제 등 개선책·규제완화 모색

[영양=뉴스핌] 남효선 기자 = 이재명 정부가 처음 도입한 농어촌기본소득 사업이 지방소멸 지역의 인구 증가세를 견인하는 것으로 나타났다.

6일 경북도에 따르면 인구 소멸 지역인 영양군이 '농어촌 기본소득 시범사업'을 추진한 이후 뚜렷한 인구 증가세를 보이는 것으로 나타났다.

경북 영양군청사 전경[사진=뉴스핌DB]

앞서 영양군은 지난해 10월, 공모를 거쳐 정부로부터 기본 소득 시범 지역으로 지정됐다.

이에 따라 영양군은 다른 시범 지역과는 달리 지자체 예산 5만 원을 포함해 매월 1인당 20만 원의 농어촌 기본 소득을 지급해 왔다. 영양군은 지난 2월 26일 농어촌 기본소득을 처음 지급한 후 3월 말까지 82억 원을 지급한 데 이어 4월 지급액은 32억 원, 대상자는 1만 4298명에 달한다.

3월 말까지 지급 분에는 정부에서 소급 지급한 1월 분이 포함됐다. 이 결과 인구 820명이 늘어나 당초 1만 5468명(2025년 9월 기준)이었던 영양군의 인구는 1만 6005명으로 증가했다.

농어촌 기본소득 시범사업이 시행되면서 인구 고령화와 감소로 어려움을 겪던 지역에 인구 유입이 이어지자 주민들의 기대감도 높아지고 있다.

특히 지역 내 면 소재지 상권에서도 소비 증가 현상이 뚜렷하게 나타나고 있는 것으로 확인됐다. 실제 한 마트의 경우 매출이 이전보다 2배 이상 증가한 것으로 나타났으며 주민들의 생필품 구매도 활발해진 것으로 전해졌다.

다만, 지역 경제 활성화를 위해 지역별·업종별 사용 한도를 두고 있어 일부 주민들이 사용에 불편을 겪는 사례도 있는 만큼 이의 개선책 마련도 절실한 과제로 대두되고 있다.

이와 관련해 경북도와 영양군은 현장 의견을 지속해서 수렴하는 한편 기본 소득이 지역 내에서 선순환될 수 있도록 협동조합과 마을 기업 등 사회 연대 경제조직과 연계한 활용 방안을 논의하는 등 개선책 마련을 모색하고 있다.

영양군 청기면의 쇠똥구리 체험 휴양마을은 면 지역 주민들의 기본 소득 사용처 부족 문제 해소를 위해 거점 특화 판매소를 설치·운영할 계획이다. 향후에는 오지 마을을 대상으로 찾아가는 식품 서비스 이동 장터 운영 지원 등으로 확대해 나갈 예정이다.

박찬국 경북도 농축산유통국장은 "농촌 지역 주민들의 생활 안정과 지역 경제 활성화를 위해 제도를 지속해서 보완해 나가겠다"며 "사용처 제한 등 이용 불편 사항에 대해서는 주민들의 편의를 최우선으로 고려해 규제 완화 방안을 검토하겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com