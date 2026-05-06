롯데홈쇼핑, 생방송 '새벽 5시'로 앞당긴다…시니어 프라임타임 겨냥

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일출 시간 반영한 하절기 편성 개편...오전 5~7시 주문 2배 ↑

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데홈쇼핑이 하절기 일출 시간에 맞춰 생방송 편성을 앞당기며 시니어 고객 공략에 나섰다.

롯데홈쇼핑은 이달부터 8월까지 생방송 시작 시간을 기존보다 1시간 앞당긴 오전 5시로 조정한다고 6일 밝혔다. 일출이 빨라지는 계절적 특성과 고연령층의 생활 패턴 변화를 반영한 조치다.

롯데홈쇼핑은 하절기 일출 시간이 빨라짐에 따라 이달부터 생방송 시작 시간을 1시간 앞당겨 오전 5시부터 운영한다고 밝혔다. 사진은 롯데홈쇼핑 생방송 시작 시간대 방송 이미지. [사진=롯데홈쇼핑 제공]

회사 측이 지난해 5~8월 소비 데이터를 분석한 결과, 오전 5시부터 7시 사이 구매 고객의 80% 이상이 60대 이상인 것으로 나타났다. 특히 오전 5시를 기점으로 주문량이 이전 시간 대비 두 배 이상 증가해 시니어 고객의 실질적인 '프라임 타임'으로 확인됐다.

이에 롯데홈쇼핑은 해당 시간대에 건강식품, 스포츠용품, 패션 등 수요가 높은 상품을 집중 편성한다. 전체 편성의 절반 이상을 건강식품으로 구성하고 혈행·관절·인지 건강 관련 상품을 강화한다. 숙면과 항균 기능을 강조한 침구와 여름 시즌 상품도 전진 배치한다. 패션은 LBL 등 단독 브랜드 중심의 기본 아이템 위주로 선보인다.

고객 편의성도 높인다. 이른 시간대 이용 고객을 고려해 실시간 상담 기능을 강화하고, 간편한 주문 환경을 지원할 계획이다.

배현정 롯데홈쇼핑 편성팀장은 "하절기에는 시니어 고객들의 활동 시간이 앞당겨지는 만큼, 고객의 생활 루틴에 최적화된 상품 편성을 강화해 나갈 예정"이라며 "시니어 고객들이 건강식품, 기능성 침구, 일상 패션 등 건강과 실용성을 중시한 상품을 선호하는 만큼, 고객 수요 기반의 전략적으로 편성을 이어갈 계획"이라고 말했다.

nrd@newspim.com